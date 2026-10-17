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Na aerodromu u Kelnuu Nemačkojcarinici su zaplenili gotovo 100 gmizavaca iz prtljaga državljanina Meksika, među kojima je bilo i 37 otrovnih zmija, a oko 30 životinja nije preživelo višesatno putovanje iz Meksiko Sitija preko Istanbula do Nemačke, prenosi nemački regionalni javni servis WDR.

Pored zmija, carinici su pronašli i 55 guštera iz Meksika. Zmije su bile nagurane u prazne plastične flaše, dok su gušteri bili umotani u čarape.

Zmije u prtljagu uhapšenog Meksikanca Foto: x

- Nikada ranije nismo imali ovakav slučaj - izjavio je Jens Aland, portparol Glavne carinske uprave u Kelnu.

Životinjama je najpre pružena veterinarska pomoć u Kelnu, nakon čega su prebačene na farmu zmija u Šladenu, u blizini Braunšvajga.

Carinici su prvobitno zaustavili muškarca tokom nasumične kontrole usmerene na otkrivanje narkotika. Njegovo ponašanje privuklo je pažnju službenika jer je bio izrazito nervozan i davao protivrečne izjave.

Zmije i gušteri Foto: x

Testiranje je, takođe, ukazalo na to da je muškarac konzumirao kokain, nakon čega su carinici odlučili da detaljnije pregledaju njegov kofer. Prema rečima Alanda, pojedine zaplenjene životinje vrede po nekoliko stotina evra.

Državljaninu Meksika odbijen je ulazak u Nemačku, a protiv njega je pokrenut istražni postupak zbog sumnje na ilegalno krijumčarenje životinja. Za takvo krivično delo u Nemačkoj predviđene su novčane ili zatvorske kazne.