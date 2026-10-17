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Zdravstvene vlasti meksičke države Jukatansaopštile su da je amebaiz roda Naegleria pronađena u šest od devet veštačkih jezera u gradu Meridi, zbog čega je zabranjen svaki kontakt sa vodom na tim lokacijama.

Rezultati ispitivanja objavljeni su, nakon što je proširena kontrola kvaliteta vode, pokrenuta posle smrti 34-godišnjeg muškarca u septembru, kod kojeg je potvrđena infekcija amebom Naegleria fowleri.

Ameba je pronađena u jezeru kod tržnog centra Plaza La Isla, u istočnom i glavnom jezeru kompleksa Kabo Norte, kao i u jezerima Sentenario, jezeru Gran Park La Planča i Ekološkom parku Ponijente, prenosi Jukatan magazin.

Zdravstvene vlasti naložile su postavljanje zaštitnih barijera i upozoravajućih znakova, dok će kontakt sa vodom biti zabranjen sve dok jezera ne ispune propisane sanitarne uslove i laboratorijske analize ne potvrde da su bezbedna.

Parkovi i zoološki vrtovi ostaju otvoreni za posetioce, ali je zabranjen pristup vodi na šest lokacija na kojima je utvrđeno prisustvo amebe.

Prema podacima zdravstvenih vlasti, infekcija muškarca koji je preminuo u septembru potvrđena je u nacionalnoj referentnoj laboratoriji InDRE.

Muškarac je, prema izveštajima lokalnih medija, radio kao instruktor vejkborda na jezeru kod tržnog centra Plaza La Isla. Zbog tog slučaja, zdravstveni nadzor obuhvatio je 361 osobu koja je boravila na toj lokaciji.

Amebe iz roda Naegleria uglavnom žive u toploj slatkoj vodi. Vrsta Naegleria fowleri može da izazove retku, ali izuzetno opasnu infekciju mozga, poznatu kao primarni amebni meningoencefalitis.

Do infekcije dolazi kada kontaminirana voda kroz nos dospe do mozga. Gutanje vode ne izaziva infekciju, a bolest se ne prenosi sa čoveka na čoveka.

Prema podacima američkog Centra za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC), više od 97 odsto obolelih od infekcije koju izaziva Naegleria fowleri ne preživi, iako se bolest javlja izuzetno retko.

U Sjedinjenim Američkim Državama godišnje se registruje manje od deset slučajeva.