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Senator Flavio Bolsonaro i dalje vodi ispred predsednika Brazila Luiza Inasija Lule da Silve pred drugi krug predsedničkih izbora, koji će biti održani 25. oktobra, ali se razlika između njih smanjila, pokazala je anketa instituta Datafolha objavljena u četvrtak.

Prema istraživanju, Bolsonaro, najstariji sin bivšeg predsednika Žaira Bolsonara, osvojio bi 47 odsto glasova, dok bi Lula dobio 45 odsto, prenosi Rojters.

U anketi Datafole objavljenoj prošle nedelje, Bolsonaro je imao podršku 49 odsto ispitanika, a Lula 45 odsto.

U prvom krugu predsedničkih izbora, održanom 4. oktobra, Bolsonaro je osvojio 47,03 odsto, a Lula 45,16 odsto glasova birača.

Pošto nijedan kandidat nije osvojio više od 50 odsto glasova, njih dvojica će se 25. oktobra sastati u drugom krugu.

(Kurir.rs/Tanjug)

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