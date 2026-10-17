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Kenija je potvrdila treći slučaj ebole, a reč je o bliskom srodniku osoba kod kojih su prethodno potvrđena prva dva slučaja, saopštilo je danas Ministarstvo zdravlja te zemlje.

Kako se navodi, treći slučaj je 65-godišnja žena koja se od 6. oktobra nalazila u karantinu, prenosi Rojters.

- Kada su se pojavili simptomi - povišena temperatura, bol u grlu i malaksalost, ona je izolovana, a uzorci su uzeti zbog testiranja. Rezultat testa na ebolu bio je pozitivan - navodi se u saopštenju.

Kako se dodaje, dijagnoza je postavljena u ranoj fazi, a pacijentkinja trenutno prima potpornu terapiju, što povećava njene šanse za oporavak.

Slučajevi u Keniji povezani su sa epidemijom ebole u ​​Kongu, koja je, prema dostupnim podacima, druga najveća epidemija ove bolesti u svetu, sa više od 9.000 obolelih i preko 4.000 smrtnih slučajeva.

Prvi slučaj zabeležen prošle nedelje

Jedan Kenijac, koji je bio bolestan u Kongu oko mesec dana pre nego što je kopnenim putem otputovao u Ugandu, 3. oktobra doleteo je u Najrobi, gde ga je rođak odvezao u bolnicu. Preminuo je 5. oktobra.

S obzirom na to da broj slučajeva u Kongu nastavlja da raste, Evropski centar za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC) upozorava da ova epidemija i dalje predstavlja vanrednu situaciju po javno zdravlje od međunarodnog značaja, kao i da je reagovanje posebno otežano u udaljenim i teško dostupnim područjima.

Trenutna epidemija izazvana je virusom Bundibugjo, za koji trenutno ne postoje odobrene vakcine niti specifični tretmani.

Radnici na prvoj liniji borbe protiv bolesti u Kongu vakcinišu se vakcinom "ervebo", jedinom odobrenom vakcinom protiv ebole, koja je namenjena drugim sojevima virusa, navodi Juronjuz.

U saopštenju za javnost, Ujedinjene nacije su navele da se ova vakcina u prošlosti pokazala veoma efikasnom protiv virusa Ebola Zair, ali da još uvek nije poznato da li može da pruži "značajnu zaštitu" od bolesti izazvane virusom Bundibugjo.

Prema podacima Evropskog centra za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC), rizik od unošenja virusa u Evropu iz područja zahvaćenih epidemijom ostaje veoma mali.