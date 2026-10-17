NASTAVLJAJU SE DEMONSTRACIJE U FRANCUSKOJ: Zemlja se sprema za 140.000 demonstranata, policija najavljuje upotrebu šok bombi
- Demonstranti traže odgovor na visoke troškove života, skupo gorivo i niske plate, uz pozive na oživljavanje pokreta Žutih prsluka.
- Studenti i deo levice najavili su da će se pridružiti marševima, dok Makronova vlada optužuje levicu za podsticanje nemira pred izbore.
Francuska policija se sprema za velike proteste zakazane za subotu, na kojima se očekuje između 70.000 i 140.000 ljudi.
Demonstranti pozivaju na oživljavanje pokreta Žutih prsluka, a ministar unutrašnjih poslova Loran Nunjez je najavio oštar policijski odgovor na moguće nasilje, javlja nemačka novinska agencija DPA.
Nunjez je za televiziju Frans 2 rekao da će policija koristiti gumene metke i šok bombe protiv nasilnih demonstranata.
Vlasti strahuju da bi protesti mogli dovesti do blokada, nereda i nasilja.
Prema pozivu na protest koji kruži na internetu, okupljanja su usmerena na visoke troškove života, skupo gorivo i niske plate. Demonstranti takođe ukazuju na probleme u poljoprivrednom sektoru i vatrogasnoj službi.
Organizatori pozivaju na oživljavanje pokreta Žutih prsluka, koji je potresao Francusku 2019. godine velikim protestima protiv visokih troškova života i reformi predsednika Emanuela Makrona.
Studenti, koji već predvode masovne proteste protiv stanja francuskog obrazovnog sistema, takođe planiraju da se pridruže subotnjim protestima. Poziv na proteste podržali su i levičarski političari, koji su najavili da će se pridružiti protestnim marševima.
Makronova vlada optužuje levicu za podsticanje nemira
Makronova centristička vlada optužuje levicu, posebno stranku Nepobediva Francuska, da podstiče proteste i pokušava da izazove nemire u zemlji pred predsedničke izbore sledeće godine. S druge strane, levica kaže da vlada ne može biti iznenađena rastućim studentskim protestima ako nastavi da ignoriše probleme sa kojima se suočavaju mladi ljudi.
Vođa Nepokorene Francuske, Žan-Lik Melanšon, kandiduje se za predsednika 2027. godine. Prema anketama javnog mnjenja, ima dobre šanse da uđe u drugi krug izbora.
Kurir.rs/Agencije