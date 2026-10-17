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Francuska policija se sprema za velike proteste zakazane za subotu, na kojima se očekuje između 70.000 i 140.000 ljudi.

Demonstranti pozivaju na oživljavanje pokreta Žutih prsluka, a ministar unutrašnjih poslova Loran Nunjez je najavio oštar policijski odgovor na moguće nasilje, javlja nemačka novinska agencija DPA.

Nunjez je za televiziju Frans 2 rekao da će policija koristiti gumene metke i šok bombe protiv nasilnih demonstranata.

Vlasti strahuju da bi protesti mogli dovesti do blokada, nereda i nasilja.

Prema pozivu na protest koji kruži na internetu, okupljanja su usmerena na visoke troškove života, skupo gorivo i niske plate. Demonstranti takođe ukazuju na probleme u poljoprivrednom sektoru i vatrogasnoj službi.

1/16 Vidi galeriju Francuska srednjoškolci protesti Foto: OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP / Profimedia, PITTORE/NEIRDAPROD / Sipa Press / Profimedia, FIRAS ABDULLAH/EPA, HORCAJUELO GUILLAUME/EPA, FIRAS ABDULLAH/EPA

Organizatori pozivaju na oživljavanje pokreta Žutih prsluka, koji je potresao Francusku 2019. godine velikim protestima protiv visokih troškova života i reformi predsednika Emanuela Makrona.

Studenti, koji već predvode masovne proteste protiv stanja francuskog obrazovnog sistema, takođe planiraju da se pridruže subotnjim protestima. Poziv na proteste podržali su i levičarski političari, koji su najavili da će se pridružiti protestnim marševima.

Makronova vlada optužuje levicu za podsticanje nemira

Makronova centristička vlada optužuje levicu, posebno stranku Nepobediva Francuska, da podstiče proteste i pokušava da izazove nemire u zemlji pred predsedničke izbore sledeće godine. S druge strane, levica kaže da vlada ne može biti iznenađena rastućim studentskim protestima ako nastavi da ignoriše probleme sa kojima se suočavaju mladi ljudi.

Vođa Nepokorene Francuske, Žan-Lik Melanšon, kandiduje se za predsednika 2027. godine. Prema anketama javnog mnjenja, ima dobre šanse da uđe u drugi krug izbora.