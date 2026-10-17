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Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenskirekao je danas na sastanku Evropskog saveta u Briselu da će Ukrajini naredne godine, pored evropskog zajma od 90 milijardi evra, biti neophodno još 70 milijardi i zamolio je evropske lidere da pronađu taj novac.

„Rat će sledeće godine koštati 155 milijardi evra, a od vas nam je potrebno još najmanje 70 milijardi za odbranu, naoružanje i za našu otpornost. To je realan iznos i molim vas da obezbedite tu podršku. To će nam pomoći da zaustavimo Rusiju”, rekao je Zelenski, prenosi Politiko.

Zelenski je naveo da bi, uz dodatnu finansijsku podršku, „Ukrajina mogla da proizvede dva do tri puta više dronova, u zavisnosti od njihovog tipa”.

Ukrajinski predsednik je upozorio članove Evropskog saveta na posledice eventualnog poraza u ratu.

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Foto: OLIVIER HOSLET/EPA

„Ako padnemo, 20 miliona Ukrajinaca će krenuti ka Evropi. Zato tražimo da ostanemo snažni i da branimo svoju zemlju”, poručio je Zelenski.

Nakon što je izazvao gnev Donalda Trampa najavom da će Kijev nastaviti da napada ruske rafinerije, Zelenski je za američkog predsednika rekao da „uvek uspevaju da pronađu zajednički jezik”, ali je dodao da se „uvek zalaže isključivo za interese Ukrajine i ukrajinskog naroda”.

„Napadnuti smo, naša teritorija je okupirana, a naši ljudi se ubijaju. Logično je da imamo pravo na samoodbranu, to je naše legitimno pravo. Teško je u komunikaciji sa partnerima, teško je pronaći reči koje će oni razumeti”, kazao je Zelenski.

Prema rečima četvoro diplomata EU, koji su upoznati sa tokom razgovora u Briselu, lideri EU na sastanku iza zatvorenih vrata nisu vršili nikakav pritisak na Zelenskog da ublaži svoje izjave o američkom predsedniku.

Kurir.rs/Politiko

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