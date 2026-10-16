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Sjedinjene Američke Države su pomoću pomorske blokade sprečile Iran da izveze naftu u vrednosti od 25 milijardi dolara, a takođe su pomogle u zamrzavanju kriptovaluta u vrednosti od 350 miliona dolara koje pripadaju Teheranu, saopštio je danas komandant američkih snaga na Bliskom istoku admiral Bred Kuper.

Kuper je, u video-snimku na platformi X, naveo da američke snage pomažu brodovima da prođu kroz moreuz, pri čemu je tokom protekle nedelje kroz njega prošlo 400 trgovačkih plovila, kao i da su od početka rata omogućile prolazak više od milijardu barela nafte.

On je dodao da je od februara, usled iranskih napada na komercijalne brodove, poginulo više od 20 civilnih pomoraca.

Iran je praktično zatvorio Ormuski moreuz, vitalni koridor za transport nafte, nakon što su SAD i Izrael 28. februara izvele napad na Iran, što je dovelo do rasta cena nafte na svetskom tržištu.

Kurir.rs/Tanjug

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