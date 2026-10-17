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Kineski ministar spoljnih poslova Vang Ji izjavio je da će Kina nastaviti da se zalaže za palestinsko pitanje i da podržava rešenje o dve države, saopštilo je kinesko Ministarstvo spoljnih poslova.

"Palestinsko pitanje ne sme da bude marginalizovano", rekao je Vang u četvrtak palestinskoj ministarki spoljnih poslova Varsen Agabekijan Šahin tokom sastanka u Bakuu, navodi se u saopštenju, prenosi Rojters.

Vang je pozvao "sve zemlje koje se zalažu za mir" da podrže rešenje o dve države, dodaje se u saopštenju.

Vang se prethodno sastao i sa predsednikom Izraela Isakom Hercogom.