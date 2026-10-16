AMERIČKE SAVEZNE VLASTI ISTRAŽUJU: Pisma sa sumnjivim prahom poslata kongresmenima i izbornim kancelarijama
Američke savezne vlasti istražuju pisma sa "sumnjivim supstancama" poslatih kongresnim i izbornim kancelarijama širom zemlje.
Vlasti su pozvale primaoce pisama da ih smatraju potencijalno opasnim.
Senat je obavešten o istrazi u poruci policijske službe tog tela, u koju je imala uvid agencija AP. Pisma stižu samo tri nedelje pred izborni dan i podsećaju na sličnu pretnju 2023. godine kada je nekoliko izbornih kancelarija dobilo koverte u kojima je bio moćni opijat fentanil. Pisma sa sumnjivim prahom izazvala su ove nedelje evakuaciju izbornih kancelarija u najmanje dve američke savezne države, Luiziani i Oklahomi. Državni sekretar Ohaja rekao je da je poštanska služba presrela paket sa belim prahom namenjen za njegovu kancelariju i dodao da su slične pošiljke upućene izbornim zvaničnicima u više saveznih država.
Nacionalna asocijacija državnih sekretara i Nacionalna asocijacija direktora državnih izbora izdali su zajedničko saopšteje osuđujući, kako su rekli, pretnje protiv izbornog osoblja.
"Oni koji sprovode naše izbore nikad ne treba da strahuju za svoju bezbednost dok vrše svoje neophodne dužnosti", navodi se u njihovom saopštenju.
Kurir.rs/Beta