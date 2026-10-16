Senat je obavešten o istrazi u poruci policijske službe tog tela, u koju je imala uvid agencija AP. Pisma stižu samo tri nedelje pred izborni dan i podsećaju na sličnu pretnju 2023. godine kada je nekoliko izbornih kancelarija dobilo koverte u kojima je bio moćni opijat fentanil. Pisma sa sumnjivim prahom izazvala su ove nedelje evakuaciju izbornih kancelarija u najmanje dve američke savezne države, Luiziani i Oklahomi. Državni sekretar Ohaja rekao je da je poštanska služba presrela paket sa belim prahom namenjen za njegovu kancelariju i dodao da su slične pošiljke upućene izbornim zvaničnicima u više saveznih država.