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Najmanje 11 osoba, uključujući tri maloletnika i tri policajca, povređeno je danas u sukobu demonstranata i policije u glavnom gradu Albanije, Tirani, u antivladinim protestima, saopštila je Univerzitetska traumatološka bolnica.

U Tirani već više od tri sata traju sporadični sukobi demonstranata i policije, a policajci su više puta upotrebili suzavac da bi rasterali učesnike protesta koji su odgovorili bacanjem kamenica, javlja Albanian post.

Sukobi nisu bili ograničeni samo na prostor ispred kancelarije albanskog premijera Edija Rame nakon što se posle povećanja policijskih snaga i raspoređivanja dva vozila sa vodenim topovima u blizini zgrade vlade, deo demonstranata kretao ka parlamentu.

Foto: Hameraldi Agolli/AP

Sukobi u blizini albanskog parlamenta nastavili su se i večeras, a policija je upotrebila vodeni top nakon što su demonstranti nastavili da bacaju kamenice na policajce.

Učesnici protesta su takođe zapalili kante za smeće i klupe širom Tirane.

Sukobi između demonstranata i policajaca nastavljeni su ranije danas ispred Ramine kancelarije, pri čemu je policija pokušala da rastera učesnike protesta upotrebivši suzavac, dok su oni odgovorili bacanjem kamenja.

Prethodno su demonstranti polomili vrata i prozore zgrade albanskog parlamenta i vrata zgrade Ministarstva prosvete, a policija je odmah reagovala.

1/33 Vidi galeriju Albanija Tirana protesti demonstracije Foto: Hameraldi Agolli/AP

Pojedini demonstranti su ušli u zgradu Ministarstva prosvete i zapalili ulaz zgrade.

To je drugi put da je zgrada Ministarstva prosvete bila meta demonstranata.

Protesti u Albaniji traju četvrti dan, dok studenti i mladi ljudi i dalje zahtevaju ostavku albanskog premijera Edija Rame, a prema poslednjim podacima policije, 152 osobe su uhapšene u nekoliko gradova širom zemlje.

Policija je saopštila da je 120 policajaca povređeno tokom protesta u Tirani, Draču, Leži, Skadru i Kukešu.