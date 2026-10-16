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Herojski otac Kajlub Đamanko, koji je zaustavio napadača u osnovnoj školi u Oregonu, slučajno se vozio pored zgrade kada je čuo pucnje i oseća krivicu jer nije stigao na vreme da spase četiri žrtve!

Kajlub je upucao napadača koji je ubio četiri osobe, među kojima je troje dece u napadu koji se dogodio u četvrtak u osnovnoj školi Silver Rail.

Kajlub Đamanko (36) prolazio je automobilom pored škole koju pohađaju njegove ćerke, vraćajući se kući na ručak u četvrtak, kada je začuo pucnjavu.

On je stolar i otac dve devojčice, uzrasta pet i deset godina, koje pohađaju osnovnu školu Silver Rail, rekao je njegov brat, prenosi Daily Mail.

Pošto je čuo pucnje, krenuo je za 16-godišnjim napadačem, koji je identifikovan kao Džon Dž. Grifin, koji je ranije pohađao tu školu, i ušao za njim u zgradu.

Kajl je objasnio da njegov brat poseduje oružje koje nosi skriveno i da je pratio napadača do učionice za specijalno obrazovanje.

Grifin je ubio troje učenika, uzrasta pet, osam i jedanaest godina, kao i jednog nastavnika, pre nego što ga je Đamanko upucao, saopštile su vlasti. Još jedan nastavnik i sedmogodišnji učenik su povređeni.

Đamanko se ne oseća kao heroj jer ga progone slike onoga što je video u učionici, a oseća i krivicu što nije uspeo da spase više ljudi.

Porodica Đamanko poznaje sedmogodišnje detete koje je povređeno. Dete koristi invalidska kolica, a ranjeno je u lice. Kajl je rekao da se dete oporavlja nakon operacije.

Predsednik Donald Tramp pohvalio je Đamanka zbog zaustavljanja napada u školi u Oregonu.

"Pa, reći ću vam nešto, tamo je bio pravi heroj. Moglo je da bude još gore, koliko god da je situacija već bila strašna. Imali smo velikog heroja koji je ušao unutra i obavio posao", rekao je Tramp ispred Bele kuće.

1/6 Vidi galeriju Pucnjava u osnovnoj školi u Oregonu Foto: Payton Bruni / AFP / Profimedia

"On je obavio posao i hvala Bogu što smo ga imali. U suprotnom, sve bi bilo mnogo gore. To je užasna stvar, ali hvala Bogu na čoveku koji je imao pištolj i znao kako da ga upotrebi".

Guvernerka Oregona Tina Kotek nazvala je Đamanka herojem.

"Članu zajednice koji je herojski intervenisao da zaustavi dalje gubitke života: Vaši postupci nose teško emocionalno opterećenje i samo želim da znate da su i moje misli sa vama", rekla je Kotek.

Za Đamanka je pokrenut GoFundMe nalog kako bi mu pomogao da plati terapiju, sve pravne troškove sa kojima se može suočiti i kako bi ga podržao dok uzima odsustvo sa posla nakon tragedije.

"Kejlub, njegova supruga Kelsi i njihove dve mlade ćerke imaju neverovatno težak put pred sobom", navodi se u saopštenju za prikupljanje sredstava.

"Emocionalni i psihološki uticaj ove tragedije ne može se preceniti i oni zaslužuju vreme, prostor i resurse da zajedno počnu da se leče".

Prva žrtva pucnjave je petogodišnji dečak po imenu Roam Samer.

"Danas je bio najgori dan u mom životu. Moj sin Roam je ubijen u pucnjavi u školi. Slomljeni smo i izgubljeni, ali smo okruženi prijateljima i porodicom koji nas čuvaju", napisao je njegov otac, Kelik Samer na Fejsbuku.

Grifin je upotrebio sačmaricu za koju se veruje da mu je majka dala. Zatim je ušao u odeljenje za specijalno obrazovanje u Silver Rejlu i počeo da puca.

Takođe je pucao na sedmogodišnjeg korisnika invalidskih kolica i 54-godišnju učiteljicu, koji su oboje preživeli povrede, ali su kritično u bolnici.

Jedan prolaznik je sedeo u svojoj crvenoj Tojoti ispred škole kada je ugledao tinejdžera kako se približava zgradi Silver Rejla sa pištoljem. Zabrinut zbog onoga što je video, vozač se suočio sa tinejdžerom, koji je uzvratio nizom hitaca u vozilo.

Fotografije objavljene na internetu prikazuju Tojotu sa tri rupe od metaka na dnu suvozačevih vrata i još dve blizu prednjeg dela vrata. Još dve rupe od metaka su oštetile farbu na dnu tovarnog prostora kamiona. Zadnji prozor na suvozačevoj strani je takođe očigledno bio potpuno razbijen.