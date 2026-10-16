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Protestovali su protiv mogućeg ponovnog uvođenja obaveznog služenja vojnog roka i zahtevali veća ulaganja u obrazovanje.

Rano ujutru, desetine učenika okupile su se ispred gimnazije "Andreas" (Andreas-Gymnasium) u četvrti Fridrihshajn, gde su onemogućili prilaz koristeći kante za smeće.

Nosili su transparente sa porukama poput: "Stop obaveznom vojnom roku i rezovima u obrazovanju", "Obrazovanje, a ne rat" i "Manja odeljenja".

Protestne akcije održane su i ispred gimnazije "Lajbnic" u Krojcbergu, dok su neki učenici organizovali šetnju u blizini škole "Elen Kej".

Podrška protestima u Francuskoj

Inicijativa "Školski štrajk protiv regrutacije" navela je da je glavni cilj ove akcije bio zahtev za povećanjem finansiranja obrazovnog sistema, kao i protivljenje planovima za ponovno uvođenje obaveznog služenja vojnog roka.

Protesti su takođe poslužili za iskazivanje solidarnosti sa masovnim studentskim protestima u Francuskoj – što je bilo istaknuto na transparentu sa natpisom "Solidarnost sa Francuskom".

Akcije održane u petak usledile su nakon događaja s početka nedelje, kada su u ponedeljak učenici Francuske gimnazije u centru Berlina blokirali svoju školu kako bi pružili podršku protestima u Francuskoj.