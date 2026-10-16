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Posle razarajućih poplava koje su pogodile Istanbuli odnele najmanje tri života, meteorolozi upozoravaju na nove obilne padavine.

U gradu sa oko 16 miliona stanovnika nastavlja se potraga za četiri nestale osobe, prenosi nemačka novinska agencija dpa.

Istanbul se još oporavlja od dvodnevnih poplava, a stanovnicima preti novi talas obilnih kiša. Meteorolozi upozoravaju da bi nove padavine mogle da izazovu dodatne poplave, jer je zemljište već zasićeno vodom.

Abdulah Mačit, meteorolog turske Glavne uprave za meteorologiju, upozorio je da se obilne kiše ponovo očekuju u subotu, naročito u severnim i istočnim delovima Istanbula.

Prema prognozama, kiša bi trebalo da počne da slabi u nedelju ujutru.

Ljudi ostajali zarobljeni u automobilima

Istanbul su u sredu pogodile bujične poplave i odroni. Vodostaji su na pojedinim mestima naglo porasli, podrumi su bili poplavljeni, a ljudi su ostajali zarobljeni u automobilima na ulicama pod vodom.

1/7 Vidi galeriju Turska Istanbul poplave Foto: Omer Hamza Yildiz/Dia Photo, Egecan Ozguner/AP

Prema podacima gradskog Centra za koordinaciju u vanrednim situacijama (AKOM), u četvrti Bejkoz, na severu azijskog dela Istanbula, izmereno je više od 277 milimetara kiše.

To je najveća količina padavina zabeležena na tom području od 1942. godine.