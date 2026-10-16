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Albanski premijer Edi Ramaizjavio je danas da neredi u Tirani nemaju nikakve veze sa studentskim protestima i optužio strane snage za njihovo podsticanje.

"Sve je ovo delo iste ruke, ruke koja je stegla albansku opoziciju za grlo, ruke koja je više puta spalila i uništila Albaniju", rekao je Rama u video-snimku objavljenom na Fejsbuku.

Rama je, stojeći pored jednog od spaljenih kioska u Tirani, osvrćući se na situaciju nastalu tokom protesta, istakao da ono što se dešava nema nikakve veze sa studentskim pokretom, prenosi Albanijan post.

On je dodao da su protesti poprimili drugačiji tok i da maskirani pojedinci, koji pribegavaju nasilju, ne predstavljaju studente.

Naveo je da je Tirana talac ljudi sa maskama i najavio da će vlada pružiti podršku privrednicima koji su pretrpeli štetu tokom protesta.

1/33 Vidi galeriju Albanija Tirana protesti demonstracije Foto: Hameraldi Agolli/AP

Rama je takođe postavio pitanja o tajmingu protesta, tvrdeći da oni nisu slučajni i da im je cilj stvaranje prepreka u procesu evropskih integracija zemlje.

Rama je pozvao na smirivanje situacije i naglasio da studenti, preduzetnici i građani imaju pravo da zahtevaju bolje uslove i rešenja za svoje probleme.

On je istakao da vlada mora da učini sve što je u njenoj moći da odgovori na te zahteve.

Foto: Hameraldi Agolli/AP

Protesti u Tirani zbog zahteva za poboljšanje uslova u obrazovanju, koji su izbili pre četiri dana, prerasli su u nasilne sukobe demonstranata i policije, tokom kojih su napadnute državne institucije i privatni objekti, zapaljena vozila i izazvani požari.

Organizatori protesta navode da su nezadovoljni uslovima na univerzitetima, troškovima studiranja, nedostatkom finansijske podrške i slabim izgledima za zaposlenje nakon diplomiranja.

Nemiri su usledili nakon višemesečnih, uglavnom mirnih protesta zbog planova za izgradnju luksuznog odmarališta na jugu Albanije, koji podržava specijalni izaslanik američkog predsednika i njegov zet Džared Kušner.