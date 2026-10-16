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Uoči dvodnevnog samita lidera Evropske unije ukazano je na hitnost zadataka koji su pred njima - od postizanja dogovora o dugoročnom budžetu Unije, preko rešavanja finansijskih potreba Ukrajine, pa sve do prevazilaženja neslaganja oko klimatskih politika, ali nijedno pitanje nije ni blizu rešenja, prenosi Politiko.

Po završetka samita najvažnija pitanja ostaju bez odgovora: kako finansirati Kijev u trenutku kada se Vašington povlači, kako pomiriti drastično različite prioritete u pogledu potrošnje i postići dogovor o narednom budžetu i ko snosi odgovornost za rešavanje problema visokih troškova energije - članice EU ili Brisel.

Foto: OLIVIER MATTHYS/EPA

Kada je reč o klimatskim propisima, grupa zemalja predvođena Poljskom obeležila je veći deo prvog dana samita pokušavajući da ublaži sistem trgovine emisijama štetnih gasova. Iako su uspeli da prošire svoj tabor na 16 članica, na kraju nisu uspeli da se izbore za svoje predloge.

Što se tiče budžeta, francuski predsednik Emanuel Makron upozorio je ostale lidere da je dogovor potreban do kraja godine, jer će on uskoro ostati bez mandata neophodnog za sklapanje takvog sporazuma, ali je samit završen bez ikakvih naznaka da su strane koje se zalažu za veći budžet i one koje traže smanjenje troškova, imalo bliže kompromisu.

Kada je reč o pokrivanju ukrajinskog deficita u finansiranju, nekoliko lidera insistiralo je na neophodnosti dalje finansijske pomoći, uključujući mogućnost mobilisanja oko 300 milijardi evra zamrznute ruske imovine, dok je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski naveo da je njegovoj zemlji naredne godine potrebno još 70 milijardi evra od Evrope, pored kredita od 90 milijardi, koji je ranije obezbeđen.

Volodimir Zelenski i Emanuel Makron Foto: LUDOVIC MARIN / POOL/AFP POOL

Samit je, međutim, završen bez jasne predstave o tome odakle bi ta sredstva mogla da dođu, a švedski premijer je izjavio da se „ništa nije promenilo” kada je reč o zamrznutoj ruskoj imovini, jer je Belgija još na samitu prošlog decembra odbacila planove za njeno korišćenje i nije promenila stav.

Lideri EU će se sastati dva puta u decembru, u Dablinu i Briselu, kako bi ponovo pokušali da pronađu rešenja.