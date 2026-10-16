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Američki predsednik Donald Tramp smenio je danas Kejti Zakariju sa funkcije sekretarke Bele kuće za medije, čime je okončan njen jednonedeljni, ali burni mandat, prenosi CNN.

Tramp je ranije rekao novinarima da je zatražio od Zakarije da preispita svoju ulogu, čime je praktično stavio do znanja da je njen kratak boravak na toj funkciji završen.

„Iskreno, da sam na tvom mestu, ja bih razmislio o tome”, rekao je Tramp, navodeći da je to jutros poručio Zakariji.

Kejti Zakarija Foto: SAMUEL CORUM / POOL/SIPA USA POOL

Dodao je da će razgovarati kada se vrati u Belu kuću i da će odluku prepustiti njoj, ali njegova poruka nije bila ohrabrujuće za sekretarku za štampu, koja se već našla pod velikim pritiskom.

„Kejti, da li ti je ovo potrebno, mislim da nije", pitao ju je Tramp.

Zakariji je na dužnost stupila pre samo nedelju dana, ali su njen nesiguran nastup na konferenciji za medije u utorak i stalna pitanja o njenoj prošlosti doveli do toga da se nađe pod budnim okom medija, ali i drugih Trampovih saradnika.

Foto: John Angelillo / UPI / Profimedia

Zvaničnik Bele kuće izjavio je za CNN da je Zakarija u procesu odlaska sa funkcije sekretarke za štampu, a jedan od Trampovih savetnika naveo je da će ona napustiti Belu kuću u narednih nekoliko dana.

Dok je odlazio iz Bele kuće na politički skup u Džordžiji, Tramp je rekao da su mediji loše postupali prema Zakariji, pohvalivši je istovremeno kao lojalnu saradnicu, ali je jasno stavio do znanja da smatra da ona nije prava osoba koja bi u ime administracije istupala kao glavni portparol.

„Možda to jednostavno nije za nju”, priznao je Tramp.

Kejti Zakarija Foto: JIM LO SCALZO/EPA

Zakarija je privukla Trampovu pažnju kao konzervativna televizijska komentatorka, a njeno angažovanje usledilo je ubrzo nakon što su drugi kandidati odbijeni, jer su ranije iznosili kritičke stavove o Trampu.

Međutim, njeno neiskustvo se vrlo brzo pokazalo. U utorak je za govornicom u Beloj kući delovala nervozno i odgovorila je na samo tri pitanja, da bi kasnije tog dana dala zbunjujući odgovor na pitanje gde je položila pravosudni ispit, s obzirom na to da ju je Tramp, kada je najavio njeno zapošljavanje, predstavio kao advokata.

Ispostavilo se, međutim, da ona nikada nije položila pravosudni ispit, što je priznala u intervjua za Foks njuz.