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Mađarski premijer Peter Mađar prvi put se bilateralno sastao sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim na marginama sastanka Evropskog saveta, u pokušaju da popravi odnose dve zemlje, koji su godinama bili opterećeni sporovima oko prava mađarske manjine i pristupanja Ukrajine Evropskoj uniji.

Susret je usledio posle višemesečnih pregovora o njegovom održavanju, a obe strane ga vide kao priliku za normalizaciju odnosa.

Za vreme bivšeg mađarskog premijera Viktora Orbana, Ukrajina je u Mađarskoj predstavljana kao bezbednosna pretnja, dok se Orban otvoreno protivio njenom članstvu u EU.

Nakon izborne pobede svoje stranke Tisa, Mađar je najavio pragmatičniji pristup Kijevu, ali je insistirao da Ukrajina ispuni obaveze u pogledu prava mađarske nacionalne manjine.

Foto: PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / HANDOUT/PRESIDENTIAL PRESS SERVICE

Ukrajinski parlament je u ponedeljak usvojio novi zakon o obrazovanju nacionalnih manjina, koji je Zelenski potom potpisao. Već narednog dana EU je otvorila pregovore o još dva pregovaračka klastera sa Ukrajinom, nakon što je Mađarska povukla svoje primedbe. Time su otvorena ukupno četiri od šest klastera.

„Kao prvi korak ka obnavljanju međusobnog poverenja, ocenili smo da je ukrajinski parlament usvojio zakon o obrazovanju manjina u skladu sa dogovorom i da je ukrajinska strana odmah počela da ga primenjuje“, izjavio je Mađar posle sastanka.

Foto: PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / HANDOUT/PRESIDENTIAL PRESS SERVICE

On je najavio nastavak razgovora na ministarskom nivou i izrazio solidarnost sa Ukrajinom zbog ruske agresije.

„Uverio sam ukrajinskog predsednika u svoju punu solidarnost povodom nehumane ruske agresije na njegovu zemlju, koja traje gotovo pet godina“, poručio je mađarski premijer.

Dvojica lidera trebalo bi uskoro ponovo da se sastanu. Mađar je najavio mogućnost susreta tokom jeseni u Beregovu, gradu na zapadu Ukrajine koji predstavlja jedno od središta mađarske zajednice, koja broji oko 100.000 pripadnika.