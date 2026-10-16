MERC: Podržavam ukrajinske napade na ruska energetska postrojenja
- Rekao je da Rusija ne pokazuje spremnost za kraj rata i da Ukrajina tim udarima pokušava da je primora na pregovore.
- Dodao je da EU još traži način da popuni finansijski manjak za Kijev, dok Zelenski traži dodatnu podršku za 2027.
Nemački kancelar Fridrih Mercpodržao je danas Ukrajinu u vezi sa napadima na ruska energetska postrojenja, navodeći da je "ispravno, razumljivo i opravdano" da ukrajinske snage sprovode napade koji će omesti sposobnost Rusije da vodi rat.
Merc je rekao, na konferenciji za novinare posle završetka samita lidera EU u Briselu, da ne vidi "nikakvu spremnost ruske strane da okonča rat" i da zbog toga podržava ukrajinske napade koji ometaju ruske komunikacije i snabdevanje energijom, preneo je Skaj njuz.
Nemački kancelar je ocenio da su to "očigledno jedine mogućnosti koje Ukrajina ima da Rusiji stavi do znanja da je spremna da se brani" i da primora Rusiju da sedne za pregovarački sto.
Merc je takođe rekao da će imati priliku da o tome lično razgovara sa američkim predsednikom Donaldom Trampom u decembru.
Tramp je više puta pozvao Ukrajinu da obustavi napade na ruske rafinerije nafte kako bi se ublažio pritisak na cene dizela.
Merc je rekao da još nije poznato kako će EU nadoknaditi manjak sredstava za finansiranje Ukrajine, kao i da Evropska komisija (EK) "trenutno procenjuje" finansijske potrebe Kijeva uoči očekivanog budžetskog deficita naredne godine.
"Lideri EU znaju da Ukrajina ne može da se zadovolji prethodno odobrenim zajmom Unije u iznosu od 90 milijardi evra", naveo je Merc.
Prema njegovim rečima, kolika će dodatna sredstva biti potrebna biće jasno u narednim sedmicama, a odluka će verovatno morati da bude doneta narednog meseca ili u decembru.
Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je danas tokom obraćanja u Briselu da će Ukrajini u 2027. godini biti potrebno 70 milijardi evra dodatne finansijske i vojne podrške od evropskih saveznika.
On je rekao da će novac biti iskorišćen za lansiranje dronova protiv napredovanja Rusije na terenu, njenih lanaca snabdevanja i ratne ekonomije.
Kurir.rs/Skaj njuz