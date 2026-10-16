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Nemački kancelar Fridrih Mercpodržao je danas Ukrajinu u vezi sa napadima na ruska energetska postrojenja, navodeći da je "ispravno, razumljivo i opravdano" da ukrajinske snage sprovode napade koji će omesti sposobnost Rusije da vodi rat.

Merc je rekao, na konferenciji za novinare posle završetka samita lidera EU u Briselu, da ne vidi "nikakvu spremnost ruske strane da okonča rat" i da zbog toga podržava ukrajinske napade koji ometaju ruske komunikacije i snabdevanje energijom, preneo je Skaj njuz.

Nemački kancelar je ocenio da su to "očigledno jedine mogućnosti koje Ukrajina ima da Rusiji stavi do znanja da je spremna da se brani" i da primora Rusiju da sedne za pregovarački sto.

Merc je takođe rekao da će imati priliku da o tome lično razgovara sa američkim predsednikom Donaldom Trampom u decembru.

Tramp je više puta pozvao Ukrajinu da obustavi napade na ruske rafinerije nafte kako bi se ublažio pritisak na cene dizela.

Foto: CLEMENS BILAN/EPA

Merc je rekao da još nije poznato kako će EU nadoknaditi manjak sredstava za finansiranje Ukrajine, kao i da Evropska komisija (EK) "trenutno procenjuje" finansijske potrebe Kijeva uoči očekivanog budžetskog deficita naredne godine.

"Lideri EU znaju da Ukrajina ne može da se zadovolji prethodno odobrenim zajmom Unije u iznosu od 90 milijardi evra", naveo je Merc.

Prema njegovim rečima, kolika će dodatna sredstva biti potrebna biće jasno u narednim sedmicama, a odluka će verovatno morati da bude doneta narednog meseca ili u decembru.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski izjavio je danas tokom obraćanja u Briselu da će Ukrajini u 2027. godini biti potrebno 70 milijardi evra dodatne finansijske i vojne podrške od evropskih saveznika.

On je rekao da će novac biti iskorišćen za lansiranje dronova protiv napredovanja Rusije na terenu, njenih lanaca snabdevanja i ratne ekonomije.