Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Izraelski doseljenici su danas napali palestinska sela širom okupirane Zapane obale, paleći automobile i drveće i prebijajući stanovništvo, a prebijen je i jedan strani novinar.

Ovo je deo nasilja kojom se remeti berba maslina na Zapadnoj obali.

Prema navodima lokalnih zvaničnika i društva Crvenog polumeseca, prijavljeni su napadi u najmanje osam sela na severu okupirane teritorije gde ima najviše masilnjaka.

Desetine hiljada palestinskih porodica zavisi od prodaje maslina.

Doseljeničko nasilje nad Palestincima je naglo uznapredovalo ove godine a sve je izraženije uoči izbora u Izraelu 27. oktobra.

Krajnje desna vlada Izraela osokoljuje naseljenike i izraelske vlasti malo toga čine da zaustave naseljeničko nasilje, kažu stanovništvo i grupe za zaštitu ljudskih prava, tvrdeći da nasilnicima pomaže i vojska jevrejske države.

Ovo nasilje se sve češće naziva "etničkim čišćenjem", a takav stav ima i vlada Velike Britanije, koja smatra da Izrael ignoriše ono što se dešava na Zapadnoj obali.