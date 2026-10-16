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Svaki perfidni oružani napad na Kalinjingradsku oblast izazvaće žestok odgovor, a rat će biti kratak, izjavila je Marija Zaharova, zvanična predstavnica Ministarstva spoljnih poslova Rusije.

„Varšavski i drugi ’stratezi’ ne bi smeli da zaborave na ono o čemu su više puta govorili predsednik Rusije Vladimir Putin i šef ruske diplomatije Sergej Lavrov: svaki perfidni oružani napad na Kalinjingradsku oblast izazvaće žestok, u bukvalnom smislu te reči, odgovor svim sredstvima kojima Rusija raspolaže, a rat će biti veoma kratak“, navodi se u komentaru Zaharove objavljenom na sajtu Ministarstva.

Prema rečima Zaharove, Varšava nekontrolisano ubrzava „mehanizam sopstvene militarizacije“, sanja o poljskoj vojsci kao „jednoj od najmoćnijih armija u Evropi“ i razrađuje „sasvim konkretne načine njene upotrebe“.

Zaharova je navela da su u Generalštabu poljske vojske izrađeni operativni planovi za izvođenje preventivnih visokopreciznih udara na Kalinjingradsku oblast u situaciji kada „rat sa Rusijom postane neizbežan“.

Kalinjingrad Foto: Profimedia

„Konkretno, planirano je uništenje celokupne vojne infrastrukture, pre svega sistema ’iskander’ i S-400, skladišta, terminala za gorivo i komandnih centara. U tu svrhu trebalo bi da budu upotrebljeni američki raketni sistemi ’hajmars’ i poljski ’homar-K’ sa raketama dometa do 300 kilometara, lovci F-16 sa visokopreciznim raketama dometa do 1.000 kilometara, lutajuća municija i udarne bespilotne letelice“, precizirala je diplomata.

Istovremeno, prema njenim rečima, poljski obalski protivbrodski sistemi i avijacija zemalja NATO-a trebalo bi da blokiraju Kalinjingradsku oblast sa mora.

„Cilj je da se spreči izlazak brodova Baltičke flote iz baza, kao i da se zaustavi snabdevanje regiona. Paralelno s tim, planirana je kopnena ofanzivna operacija u Suvalkskom koridoru, u kojoj bi učestvovale 16. i 18. mehanizovana i 1. pešadijska divizija poljske vojske“, istakla je ona.

Zaharova je ocenila da je, imajući sve to u vidu, teško poverovati u izjavu predsednika Vojnog komiteta NATO-a, admirala

Đuzepea Kavo Dragonea, da Alijansa ne planira blokadu Kalinjingrada.

Moskva je više puta saopštila da nema nameru da napada članice NATO, istovremeno upozoravajući da širenje vojne infrastrukture Alijanse u blizini ruskih granica zahteva dodatne mere radi osiguravanja nacionalne bezbednosti.