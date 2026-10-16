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Rusija će povećati izvoz dizel goriva na svetska tržišta 3,5 miliona tonado kraja godine, najavio je danas zamenik premijera Rusije Aleksandar Novak.

"Do kraja godine planiramo da dostignemo nivoe koje smo ranije isporučivali na svetska tržišta, približno 3,5 miliona tona mesečno", rekao je Novak na međunarodnom forumu "Ruska energetska nedelja", prenosi RIA Novosti.

Kako je ocenio, Rusija je oduvek bila pouzdan dobavljač energetskih resursa Zapadnoj Evropi, a danas i globalnim tržištima, uključujući Aziju.

Prema njegovim rečima, Rusija je spremna da učestvuje u balansiranju energetskih tržišta.

"Spremni smo da zadržimo svoju ulogu u obezbeđivanju energetske bezbednosti kroz dugoročna partnerstva", rekao je on.

Zamenik premijera Rusije je napomenuo da se globalna cena nafte i naftnih derivata skoro udvostručila od početka godine, a da se nestašica dizel goriva procenjuje na oko 25 odsto, što je pripisao strukturnoj transformaciji i posledicama situacije u Ormuskom moreuzu.

"Svaka zemlja pokušava da obezbedi svoje energetske resurse, ali samo kroz saradnju može se osigurati globalna stabilnost", naglasio je Novak.

On je sporazum o dizel gorivu sa SAD nazvao pragmatičnim rešenjem koje koristi svim učesnicima na tržištu.

Ranije ovog meseca su predsednici Rusije i SAD Vladimir Putin i Donald Tramp održali telefonski razgovor, nakon kojeg je šef Bele kuće objavio sveobuhvatni sporazum, po kome će Moskva isporučiti do tri miliona tona dizel goriva američkom i svetskom tržištu, u zavisnosti od stanja svojih rafinerija nafte.

U tom cilju, Ministarstvo finansija SAD izdalo je izuzeće od sankcija, koje važi do 7. aprila.

Posle toga, ruska vlada je delimično ukinula zabranu izvoza ovog goriva.

Kurir.rs/Tanjug

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