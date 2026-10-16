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Sukobi između demonstranata i policajaca nastavljeni su danas ispred kancelarije albanskog premijera Edija Rame u Tirani, pri čemu je policija pokušala da rastera učesnike protesta upotrebivši suzavac, dok su oni odgovorili bacanjem kamenja.

Prethodno su demonstranti polomili vrata i prozore zgrade albanskog parlamenta i vrata zgrade Ministarstva prosvete, a policija je odmah reagovala, preneo je "Albanian post".

Pojedini demonstranti su ušli u zgradu Ministarstva prosvete i zapalili ulaz zgrade.

1/33 Vidi galeriju Albanija Tirana protesti demonstracije Foto: Hameraldi Agolli/AP

To je drugi put da je zgrada Ministarstva prosvete bila meta demonstranata.

Protesti u Albaniji traju četvrti dan, dok studenti i mladi ljudi i dalje zahtevaju ostavku albanskog premijera Edija Rame, a prema poslednjim podacima policije, 152 osobe su uhapšene u nekoliko gradova širom zemlje.

Policija je saopštila da je 120 policajaca povređeno tokom protesta u Tirani, Draču, Leži, Skadru i Kukešu.