NASTAVLJENI PROTESTI U TIRANI: Sukobi demonstranata i policajaca ispred Raminog kabineta
- Policija je koristila suzavac dok su demonstranti bacali kamenje.
- Prethodno su polomljena vrata i prozori parlamenta i Ministarstva prosvete, a deo demonstranata je ušao u zgradu i zapalio ulaz.
- Protesti traju četvrti dan, uz zahtev studenata i mladih za ostavku Rame; policija navodi 152 uhapšene i 120 povređenih policajaca.
Sukobi između demonstranata i policajaca nastavljeni su danas ispred kancelarije albanskog premijera Edija Rame u Tirani, pri čemu je policija pokušala da rastera učesnike protesta upotrebivši suzavac, dok su oni odgovorili bacanjem kamenja.
Prethodno su demonstranti polomili vrata i prozore zgrade albanskog parlamenta i vrata zgrade Ministarstva prosvete, a policija je odmah reagovala, preneo je "Albanian post".
Pojedini demonstranti su ušli u zgradu Ministarstva prosvete i zapalili ulaz zgrade.
To je drugi put da je zgrada Ministarstva prosvete bila meta demonstranata.
Protesti u Albaniji traju četvrti dan, dok studenti i mladi ljudi i dalje zahtevaju ostavku albanskog premijera Edija Rame, a prema poslednjim podacima policije, 152 osobe su uhapšene u nekoliko gradova širom zemlje.
Policija je saopštila da je 120 policajaca povređeno tokom protesta u Tirani, Draču, Leži, Skadru i Kukešu.
Kurir.rs/Tanjug