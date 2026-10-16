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Od početka godine oslobođeno je oko 6.500 km2 teritorije i 310 naselja, rekao je predsednik Rusije Vladimir Putin, koji je obišao pomoćno komandno mesto združenih snaga ruske vojske.

Kako je istakao, "pod kontrolom Kijeva ostalo je oko 10 odsto Donjecke Narodne Republike (DNR) i 16,5 odsto Zaporoške oblasti, dok je Luganska Narodna Republika (LNR) već neko vreme potpuno pod ruskom kontrolom".

Posle upada oružanih snaga Ukrajine u Kursku oblast 2024. godine, ruskoj vojsci postavljen je zadatak da naprave zonu bezbednosti duž granice.

"Naš cilj je da se uspostavi apsolutna bezbednost pograničnih regiona Rusije", istakao je Putin.

Udari ruske vojske na vojnu inudstriju i infrastrukturu Ukrajine se nastavljaju.

"Glavni napori združene grupe snaga usmereni su na oslobađanje teritorije Donbasa, gde trupe iz grupa Centar, Jug i Zapad sprovode ofanzivu na širokom frontu", raportirao je Putinu general Valerij Gerasimov, načelnik generalštaba Oružanih snaga RF.

Grupa "Centar" uspešno je oslobodila grad Dobropolje, utvrđeno uporište ukrajinskih bojovnika, koji su prethodno bili stavljeni u okruženje. Grupa "Jug" je oslobodila Aleksejevo-Druškovku i ušla u predgrađa Druškovke i Kramatorska. Grupa "Dnjepar" nalazi se na samo pet kilometara od grada Zaporožja.

Valerij Gerasimov i Vladimir Putin Foto: Printskrin

Pokušaji OSU da izvedu kontranapad kod Krasnog Limana završeni su neuspehom i velikim gubicima njihovih najboljih jedinica, raportirao je Gerasimov, procenivši ukrajinske gubitke na preko 3.500 poginulih i teško ranjenih boraca.

Grupa "Sever" je završila čišćenje obruča na severu Harkovske oblasti, gde je likvidirano preko 2.000 ukrajinskih bojovnika i oslobođeno preko 460 kvadratnih kilometara teritorije.

Putin je konstatovao da je "značajno porastao tempo napredovanja ruske vojske u zoni Specijalne vojne operacije (SVO)" i posebno pohvalio jedinice koje su učestvovale u oslobađanju Dobropolja i Aleksejevo-Druškovke.

"Oslobađanje Aleksejevo-Družovke stvoriće uslove da se uskoro čitava teritorija Donbasa očisti od snaga kijevskog režima", rekao je ruski predsednik.

Gerasimov je u svom izveštaju napomenuo da ruska PVO redovno obara 98 odsto ukrajinskih dronova, ali da radi na tome da zaštita ruskog neba bude potpuna.