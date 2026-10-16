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Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski izjavio je da je lakše sarađivati sa američkim predsednikom Donaldom Trampom nego sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom i dodao da su sastanci sa Trampom uvek bili prilika za diskusiju i donošenje odluka.

On je na konferenciji za novinare nakon samita EU u Briselu rekao da on uvek brani interese Ukrajine i ukrajinskog naroda i optužio Putina da nema istinskog interesa za mirovne pregovore.

Kako je rekao retorika Moskve je "parodija istinske želje za okončanjem rata".

"On ne želi da se rat završi. Uveren sam da je to razlog zašto je čak i Donbas premalen za njega", rekao je Zelenski.

Istovremeno, izrazio je nadu da bi Evropa mogla da pronađe "određeni format za direktan razgovor s Rusima" kako Kijev ne bi morao da se oslanja isključivo na diplomatiju Vašingtona.

"Verujem da će se sve ovo dogoditi. To ne znači da ćemo nekoga isključiti iz ovog procesa", rekao je. Video sam da se neke stvari odvijaju paralelno", rekao je on.

Kurir.rs/Agencije

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