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Ukrajina ima podršku svih evropskih lidera, izjavio je danas ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, demantujući izveštaje da ga je evropska strana zamolila da ublaži ton u razgovorima sa američkim predsednikom Donaldom Trampom.

"Nije bilo nikakvih prekora tokom današnjih sastanaka. Čuo sam samo podršku od svojih evropskih kolega, na čemu sam zahvalan", rekao je Zelenski na konferenciji za novinare nakon učešća u delu samita EU posvećenom Ukrajini i nakon nekoliko bilateralnih razgovora sa liderima evropskih zemalja.

1/3 Vidi galeriju Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski, samit EU u Briselu Foto: OLIVIER MATTHYS/EPA

"Trampov dogovor sa Putinom nije ispravan"

Prema izveštajima nekih medija, od Evrope je zatraženo da ne podiže ton u odnosima sa američkim predsednikom Trampom kako ga ne bi dodatno razljutila.

Upitan o svojim odnosima sa Trampom i komentarima američkog predsednika da je teže pregovarati sa njim nego sa ruskim liderom Vladimirom Putinom, Zelenski je rekao da je morao da brani opstanak svoje zemlje.

1/6 Vidi galeriju Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski, samit EU u Briselu Foto: Nicolas TUCAT / AFP / Profimedia, OLIVIER HOSLET/EPA, OLIVIER MATTHYS/EPA

Istakao je da je Trampov dogovor sa Rusijom o uvozu dizela pogrešan i da nakon toga ulaze u klizav teren, što bi potom moglo dovesti do sporazuma o ruskom gasu, zatim ukidanja sankcija bankarskom sistemu, određenim pojedincima, hemijskoj industriji i konačno zamrznute ruske imovine.

Na pitanje da li će Ukrajina nastaviti da napada ruske rafinerije, dok Tramp zahteva da se napadi prestanu, Zelenski je rekao da obično ne govori o "detaljima naših operacija. Videćete".

"Ako padnemo, 20 miliona Ukrajinaca će doći u Evropu"

Zelenski je rekao da Putin ne želi mir, da želi da uništi Ukrajinu. "On ne poštuje naš suverenitet i teritorijalni integritet, Donbas mu nije dovoljan", rekao je.

"Ako padnemo, 20 miliona Ukrajinaca će doći u Evropu, zato tražimo da ostanemo jaki i branimo našu zemlju", rekao je ukrajinski predsednik.

Reakcija na pitanje da li je Trampov žrtveni jarac

Kada ga je novinar pitao da li misli da služi kao žrtveni jarac za Trampove domaće političke probleme, s obzirom na to da se republikanci suočavaju sa gubitkom kontrole i nad Predstavničkim domom i nad Senatom na srednjoročnim izborima za nekoliko nedelja, Zelenski je napravio dugu pauzu, nasmejao se i rekao: "To je moj odgovor".