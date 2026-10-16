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U sidnejskoj školi odigrala se prava drama!

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Slučaj devojčice Merilin Volman (14) spada među najšokantnije nerešene kriminalne slučajeve u Australiji.

21. marta 1972. godine, ova učenica se kao i obično uputila ka autobuskoj stanici u blizini Makaja u saveznoj državi Kvinslend. Međutim, tamo nikada nije stigla.

Ubrzo nakon toga, njena braća su pored puta pronašla njen bicikl, školsku torbu i razbacane udžbenike. Devojčici nije bilo ni traga. Uprkos potrazi u kojoj su učestvovale stotine dobrovoljaca, Merilin je ostala nestala.

Dve godine nakon nestanka, oko 40 kilometara od mesta zločina, pronađen je fragment ljudske lobanje.

Pronašao ga je Greven Bredsel, o kome je malo toga poznato u javnosti. Ono što je sigurno: Bredsel je pronađenu kost najpre čuvao nekoliko nedelja pre nego što je nalaz predao vlastima.

Decenijama se taj nalaz vodio kao neidentifikovana ljudska lobanja. Tek 2006. godine savremene DNK analize potvrdile su da fragment lobanje pripada Merilin Volman.

Morbidno priznanje pronalazača

Pronalazač Greven Bredsel otkrio je u policijskom video-snimku iz 2015. godine jeziv detalj, koji je tek sada dospeo u javnost u okviru sudske istrage.

U tom snimku Bredsel govori kako je lobanju poneo sa sobom u pab – gde je služila kao pepeljara!

Novi detalji o poslednjim danima Merilin

Ko je ubio ovu učenicu i kako je izgubila život, do danas je nerazjašnjeno. Na nedavnim saslušanjima na videlo su izašli novi detalji o njenim poslednjim danima.

Jedna školska drugarica svedočila je da je 14-godišnjakinja dan pre nestanka delovala uplašeno. Pored toga, svedokinja je ispričala o susretu koji se dogodio nekoliko dana pre nestanka: muškarac star oko 19 ili 20 godina obratio se Merilin ispred škole.

"Uopšte nije bila srećna što ga vidi", izjavila je drugarica. Neobično je i to što Merilin dan pre nestanka nije želela da ide kući školskim autobusom.