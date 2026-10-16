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Širom Italije danas je nastao opšti haos u vazdušnom saobraćaju. Veliki broj letova je otkazan ili odložen zbog teškog tehničkog kvara na mreži za prenos podataka koja podržava usluge kontrole letenja, saopštila je Italijanska agencija za kontrolu letenja (ENAV).

Novinar Kurira nalazi se na aerodromu u Milanu, gde vlada prava agonija među putnicima koji su satima zarobljeni na terminalima.

- Veliki broj letova danas je otkazan zbog, kako su objasnili, kvara u sistemu. Letovi kasne po nekoliko sati. Videli smo na ekranima koji obaveštavaju putnike da su letovi suspendovani, table su prazne, pratićemo dalje situaciju - javlja novinar Kurira sa lica mesta.

1/5 Vidi galeriju Gužva na aerodromu u Milanu, otkazan veliki broj letova zbog kvara u sistemu Foto: Kurir

Vazdušni saobraćaj prepolovljen za 50 odsto

Kapacitet upravljanja vazdušnim saobraćajem u celoj zemlji prepolovljen je i smanjen za čak 50 odsto.

Iz agencije ENAV poručuju da njihovi stručni timovi ulažu maksimalne napore kako bi otklonili kvar.

00:52 Kurir na aerodromu u Milanu, otkazan veliki broj letova zbog kvara u sistemu Izvor: Kurir

"Izvor problema je identifikovan i u toku su napori da se u potpunosti uspostavi normalan rad", navodi se u zvaničnom saopštenju.

Kako javlja italijanska novinska agencija ANSA, u pitanju je isključivo interni kvar i potvrđeno je da incident nije posledica nikakve sabotaže niti zlonamernih aktivnosti.

Svim putnicima koji danas putuju upućen je hitan apel da pre polaska na aerodrom obavezno provere status svojih letova direktno kod avio-kompanija, a ekipa Kurira nastavlja da prati razvoj situacije.