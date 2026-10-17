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Pedesetosmogodišnji monah Josif, svetovnog imena Nikolas Cigozis, krenuo je na putovanje u Pont i Kapadokiju, krajeve koji imaju poseban značaj za istoriju njegove porodice. Njegova odluka da otputuje u Tursku, sa željom da poseti mesta o kojima je dugo sanjao i tamo živi kao isposnik, pretvorila se u misteriozni nestanak, a njegova porodica od tada pokušava da sazna šta mu se dogodilo.

Monah je 23. jula napustio mesto Neo Milotopos kod Janice i krenuo prema Turskoj. Od tada mu se gubi svaki trag, dok njegova porodica pokušava da rekonstruiše njegovo kretanje nakon dolaska u susednu zemlju.

Monaški život i povratak u porodičnu kuću

Njegova sestra Evangelija opisala je u emisiji "Svetlost u tunelu" njegov monaški put, koji je započeo 2003. godine na Svetoj Gori, a nastavio se u manastiru Svete Trojice kod Langadasa, a kasnije u Elasoni.

Tamo se Nikolas zamonašio i dobio monaško ime Josif.

Kako je objasnila, nakon što je iguman napustio manastir, a dok je čekao da pređe u drugu monašku zajednicu, njen brat je privremeno boravio sa njom u njihovoj porodičnoj kući.

Autobuska karta za Tursku i potraga porodice

Njegova druga sestra Eftihija, koja živi u Solunu, opisala je prve sate nakon njegovog nestanka i pokušaje porodice da pronađe bilo kakav trag.

"Ujutru 23. jula, u četvrtak, moj brat je otišao. Otišla sam u naše selo Milotopos kod Janice. Počeli smo da ga tražimo, ali nigde nismo mogli da ga pronađemo. Otišla sam u policiju i prijavila nestanak, ali sam se setila da je stalno pominjao Konstantinopolj, pa smo otišli da proverimo vozove. Tamo se nalazila turistička agencija i otkrili smo da je na njegovo ime kupljena karta. Kasnije smo potvrdili da je ušao u autobus za Tursku", ispričala je Eftihija.

Prema navodima porodice, nakon toga su kontaktirali grčki konzulat u Istanbulu.

Kako tvrde njegovi rođaci, dobili su informaciju da je jedan muškarac, koji nije nosio monašku odeću, taksijem došao do konzulata i raspitivao se kako da otputuje u Trabzon.

"Moj brat iz Kanade pozvao je konzulat u Istanbulu. Ja sam već obavestila policiju, a iz konzulata su nam rekli da je zaista došao jedan gospodin koji nije nosio mantiju. Stigao je taksijem i raspitivao se kako da ode u Trabzon", rekla je Eftihija.

Prema tvrdnjama porodice, zaposleni u konzulatu navodno su proverili njegov pasoš i dali mu uputstva kako da stigne do međugradske autobuske stanice, odakle je mogao da nastavi putovanje prema oblasti Ponta.

Ova informacija predstavlja jedan od ključnih tragova na koje se porodica oslanja u pokušaju da utvrdi kojim putem je monah krenuo nakon dolaska u Tursku.

"Želimo da znamo da li je živ i da li je dobro"

Porodica navodi da su o nestanku obavešteni Interpol i grčki konzulat u Turskoj, a od nadležnih institucija traži da istraže slučaj i pruže informacije o sudbini 58-godišnjeg monaha.

"Interpol i grčki konzulat u Turskoj su obavešteni", istakla je njegova sestra Evangelija.

Kako je naglasila, monahova odluka da otputuje u Tursku nije bila impulsivna, jer je godinama govorio o želji da poseti Pont i posveti se isposničkom životu.

"Putovanje u Tursku nije bila iznenadna niti slučajna odluka. Imao je ogromnu želju da ode u Pont. Govorio je da želi da postane isposnik", objasnila je Evangelija.

Njegovi rođaci nadaju se da će informacije o njegovom boravku u Istanbulu i nameri da nastavi put prema Trabzonu pomoći u pronalaženju novih tragova.

"Želimo da saznamo... Da li je živ? Da li je dobro?", pitanja su koja i dalje muče njegovu porodicu.