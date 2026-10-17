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Kejti Zakarija našla se usred vrtloga događaja kada se pridružila timu Bele kuće kao portparolka, svega nekoliko nedelja pre izbora za Kongres na sredini predsedničkog mandata, a za koje ankete nagoveštavaju da bi mogli da budu teški za predsednika Donalda Trampa i njegovu Republikansku stranku.

Posle svega pet dana već je ostala bez funkcije. Presudila joj je katastrofalna konferencija za novinare koja je trajala svega 14 minuta, nakon koje je usledio niz nesigurnih nastupa u medijima i pitanja o tome da li je tokom karijere lažno predstavljala svoje pravne kvalifikacije.

Odluka je pala u petak, a vest je, na zaobilazan način, saopštio sam Tramp pred okupljenim novinarima u Beloj kući, prepričavajući razgovor koji je tog dana vodio sa Zakarijom.

1/9 Vidi galeriju Kejti Zakarija, nova portparolka Bele kuće Foto: JIM LO SCALZO/EPA, SAMUEL CORUM / POOL/SIPA USA POOL

- Iskreno, da sam na vašem mestu, razmislio bih ponovo - objasnio je Tramp šta joj je poručio.

- Kejti, da li vam je ovo potrebno? Mislim da vam nije potrebno.

Kasnije je dodao da posao portparolke Bele kuće možda "nije za nju".

Da ne bi bilo nikakve sumnje, Bela kuća je ubrzo potvrdila za BBC da će Zakarija napustiti svoju trenutnu funkciju.

Tramp se verovatno pita da li je Zakariji "potreban" posao portparolke, ali predsednici - uključujući i njega samog - najviše imaju koristi od sposobnog portparola u kriznim vremenima, piše BBC u svojoj analizi.

Iako možda ne postoji neposredna kriza, Bela kuća se svakako suočava sa sve većim izazovima.

Širom SAD republikanski kandidati pokušavaju da sačuvaju svoje pozicije na predstojećim izborima. Neki to čine tako što se distanciraju od Trampa i njegovih politika, stvarajući nove tenzije i pukotine unutar stranke koja je dugo uglavnom bila ujedinjena i uz Trampa.

1/6 Vidi galeriju Kimberli Gilfojl, Donald Tramp mlađi Foto: CHIP SOMODEVILLA / Getty images / Profimedia, Annabelle Gordon - CNP / MEGA / The Mega Agency / Profimedia, MEGA / The Mega Agency / Profimedia

U međuvremenu, Belu kuću potresa niz kontroverzi, uključujući optužbe za korupciju koje su dovele do ostavke američke ambasadorke u Grčkoj, Kimberli Gilfojl, kao i nagli preokret u planovima da se u decembru javno prikaže pogubljenje Nidala Malika Hasana, posle oštrih kritika i demokrata i republikanaca.

Vešta portparolka možda bi uspela da izbegne ove političke zamke i istovremeno nastavi da javnosti prenosi poruke koje Bela kuća želi da istakne, uprkos sve većoj medijskoj pažnji.

Kerolajn Livit, koja je bila Trampova portparolka od početka njegovog drugog mandata do ostavke u avgustu, nekoliko meseci nakon što je rodila drugo dete, pokazala se izuzetno veštom u odbrani administracije sa govornice u sali za konferencije za novinare. Pritom je uspevala da izbegne gafove i održi korektan odnos sa novinarima.

1/25 Vidi galeriju Kerolajn Livit, bivša portparolka Bele kuće Foto: SHAWN THEW / POOL/EPA POOL, WILL OLIVER/EPA

Njeni nastupi postavili su visoke standarde za Zakariju, koja je imala relativno malo iskustva. Ona nije uspela ni da im se približi, iako joj nikada nije pružena naročito velika šansa.

Brzina kojom je podbacila bila je zapanjujuća, a njen mandat postao je najkraći među portparolima Bele kuće u modernoj istoriji.

Nesiguran nastup Zakarije na konferenciji za novinare u utorak, u kombinaciji sa pitanjima o njenom pravnom obrazovanju i profesionalnom iskustvu, praktično je zapečatio njenu sudbinu.

Ni kasniji nastupi u medijima nisu joj pomogli. Među njima je bio i neprijatan intervju sa konzervativnim komentatorom Šonom Henitijem u četvrtak, za koji je Tramp rekao da ga je gledao.

Kao predsednik, Tramp se u suštini ponašao kao sopstveni portparol, objavljujući važne odluke i menjajući politiku iz Ovalnog kabineta, sa travnjaka ispred Bele kuće, sa aerodromskih pista - gde god da se zatekne.

1/5 Vidi galeriju Predsednik SAD Donald Tramp obraća se Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija Foto: John Angelillo / UPI / Profimedia, OLGA FEDOROVA/EPA, SARAH YENESEL/EPA

Sama Zakarija ukazivala je na ovaj fenomen i pre nego što je dobila posao u Beloj kući.

- Predsedniku Trampu nije potreban portparol. On je sam sebi najbolji portparol - napisala je na društvenoj mreži Iks.

Sada će Tramp morati da preuzme i taj posao. Međutim, njegova sklonost da govori spontano, bez unapred pripremljenog teksta, učinila je ovu funkciju teškom tokom oba njegova predsednička mandata.

Izjave njegovih portparola ponekad su bile dovođene u pitanje zbog predsednikovih izjava, dok su u drugim situacijama ostajali van kruga ljudi koji su bili upoznati sa ključnim odlukama.

1/9 Vidi galeriju Američki predsednik Donald Tramp i prva dama SAD Melanija Tramp dočekuju kineskog predsednika Sija Đinpinga i njegovu suprugu u Vašingtonu Foto: SAUL LOEB / AFP / Profimedia, Pool/ABACA / Abaca Press / Profimedia, - Pool via CNP / Shutterstock Editorial / Profimedia

Kada su bili uspešni, portparoli su uspevali da se snađu u turbulentnim okolnostima i istovremeno poprave odnose sa medijima, pružajući novinarima dodatni kontekst i pomažući da se smanje tenzije oko spornih pitanja.