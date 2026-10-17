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Radarski sistem za nadzor Ministarstva odbrane Rumunije otkrio je u subotu vazdušni cilj koji se kretao iznad teritorije Ukrajine prema granici sa Rumunijom, severno od mesta Plauru, u okrugu Tulča, saopštilo je rumunsko Ministarstvo odbrane.

Dva borbena aviona F-18 španskih vazduhoplovnih i svemirskih snaga, angažovana u okviru misije pojačanog nadzora vazdušnog prostora NATO, poletela su iz vazduhoplovne baze "Mihail Kogalničanu".

Nacionalni vojni komandni centar obavestio je Generalni inspektorat za vanredne situacije kako bi bile preduzete mere upozoravanja stanovništva na severu okruga Tulča.

U 1.54 časa građanima je poslato upozorenje putem sistema RO-Alert.

Nije zabeležen nijedan upad u vazdušni prostor Rumunije.

Vazdušna uzbuna okončana je u 2.30 časova, navodi se u saopštenju rumunskog Ministarstva odbrane.

(Kurir.rs/Digi24.ro)

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