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Stiven Selars (62), iz mesta Hibalstou u severnom Linkolnširu, zatečen je u kući preminule žene u činu nekrofilije. Prekinuli su ga njen sin i sestrić, koji su se vratili u kuću.

Selars je u petak pred sudom u Halu osuđen na 16 meseci zatvora. Na ranijem ročištu priznao je krivicu za "polno prodiranje u leš".

U izjavi pročitanoj pred sudom, sin preminule rekao je da je incident imao "ogroman uticaj" na njega. Delo je opisao kao "nezamislivo", ističući da "ništa ne može da ga opravda".

Sudija Džon Tekrej rekao je prilikom izricanja presude da bi, da se zločin dogodio "za manje od mesec dana kasnije", mogao da osudi Selarsa na maksimalno sedam godina zatvora, zbog izmene zakona.

Međutim, prema propisima koji su važili u vreme izvršenja dela, sudija je morao da izrekne kaznu od najviše dve godine zatvora. Kaznu je dodatno umanjio jer je Selars priznao krivicu.

Preminuloj ženi dijagnostikovan rak

Tužilac Rejčel Skot rekla je da je žena preminula kod kuće, osam nedelja nakon što joj je dijagnostikovan rak. Na sudu je rečeno da je preminula žena bila "veoma ponosna žena" i da je njena porodica tokom bolesti pokušavala da "sačuva njeno dostojanstvo".

Skot je navela da je Selars oko 15 minuta ostao sam sa preminulom u njenoj kući. Kada su se njen sin i sestrić vratili, zatekli su ga kako čini krivično delo.

- Selars se potom obukao i istrčao iz kuće - rekla je tužilac.

U tekstualnim porukama koje su razmenili sin preminule i optuženi, Selars je napisao da je bio "mrtav pijan" i da "nije znao šta ga je spopalo". Tužilac je sudu prenela i da je Selars policajcima rekao: "Bilo je očigledno šta će se dogoditi, zar ne?"

Tokom ispitivanja, međutim, negirao je da je počinio delo.

Skot je istakla nekoliko otežavajućih okolnosti po osuđenog - zločin se dogodio u kući preminule, pred članovima njene porodice, a predstavljao je i "značajnu zloupotrebu poverenja".

Dodala je da je postojala i određena mera planiranja, jer je Selars zatvorio kapiju, zaključao vrata i navukao zavese pre nego što je počinio delo.

"Očigledno je bilo isplanirano"

Branilac Ben Donel rekao je da Selars nije počinio nijedno krivično delo od 1988. godine i da nikada ranije nije bio osuđivan za seksualni prestup. Naveo je da je radio kao vozač kamiona i da je bio "dobar radnik".

Iako je priznao da je reč o "teškom zahtevu", branilac je zatražio od sudije da razmotri mogućnost uslovne kazne koju bi Selars odslužio u zajednici.

Izričući presudu, sudija Tekrej ocenio je da je reč o "očigledno isplaniranom napadu". Dodao je da se sin preminule oseća "utrnulo i iznevereno" i da veruje da se "nikada neće u potpunosti oporaviti" od onoga što se dogodilo.

Sudija je Selarsu izrekao i petogodišnju meru za sprečavanje nasilja ovog tipa, kao i zabranu prilaska sinu i sestriću preminule žene.