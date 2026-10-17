MERC PORUČIO TRAMPU: RUSKE MILIJARDE OSTAJU U EVROPI! Nemački kancelar presekao: "Mi odlučujemo o tome!"
- Merc poručuje da zamrznuta ruska imovina u Evropi treba da ostane pod evropskom kontrolom, a ne pod nadzorom SAD.
- Fajnenšel tajms navodi da je Vašington predložio poseban mehanizam za deo te imovine, ali su evropski predstavnici to odbacili.
- U EU je zamrznuto oko 210 milijardi evra ruske imovine, od čega je oko 185 milijardi u Euroclearu u Briselu.
Milijarde evra vredna ruska imovina zamrznuta u Evropi nakon početka invazije na Ukrajinu trebalo bi da ostane pod evropskom kontrolom, izjavio je u četvrtak nemački kancelar Fridrih Merc, nakon medijskih navoda da bi Sjedinjene Američke Države mogle da zatraže nadzor nad delom te imovine.
"To je imovina koja je zamrznuta u Evropi i treba da ostane zamrznuta u Evropi. To je naša stvar i mi o tome odlučujemo", rekao je Merc u Briselu, uoči samita Evropske unije.
Vašington navodno želi kontrolu nad delom ruske imovine
Fajnenšel tajms je u sredu, pozivajući se na izvore upoznate sa situacijom, objavio da su SAD predložile prebacivanje dela zamrznute ruske imovine u poseban finansijski mehanizam pod nadzorom Vašingtona, u pokušaju da se obnove mirovni pregovori.
Prema navodima britanskog lista, evropski predstavnici odbacili su taj predlog, koji su izneli specijalni američki izaslanik Stiv Vitkof i zet predsednika Donalda Trampa, Džared Kušner.
Rojters nije mogao odmah nezavisno da potvrdi ove informacije.
Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je da Rusija nema informacije o navodnom američkom predlogu.
"To su pitanja koja su, prema medijskim izveštajima, na dnevnom redu razgovora između Amerikanaca i Evropljana. Ne znamo u kojoj meri su ti izveštaji pouzdani", rekao je Peskov novinarima.
U Evropi zamrznuto oko 210 milijardi evra ruske imovine
Zemlje Evropske unije zamrzle su oko 210 milijardi evra imovine ruske centralne banke nakon što je Moskva pokrenula invaziju na Ukrajinu u februaru 2022. godine.
Od tog iznosa, približno 185 milijardi evra nalazi se u belgijskom centralnom depozitaru hartija od vrednosti Euroclear, sa sedištem u Briselu.
Pojedine evropske zemlje zalažu se za to da se zamrznuta ruska sredstva iskoriste za finansijsku pomoć Ukrajini.
(Kurir.rs/Reuters)