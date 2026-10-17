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Ukrajinske snagepogodile su dronom ruski raketni sistem TOS-3 "Zmaj", koji je najnoviji član ruske porodice teških "bacača plamena", saopštio je ukrajinski Treći armijski korpus 17. oktobra.

Prema navodima ukrajinske strane, reč je o prvom prijavljenom uspešnom napadu na ovaj sistem.

Napad je izveden tokom ukrajinske ofanzivne operacije "Vivaldi", a rusko vozilo pogođeno je približno 12 kilometara iza linije fronta. Operaciju su sproveli operateri jedinice "Muramasa", koja je deo puka bespilotnih sistema "Kraken".

Prema saopštenju ukrajinske vojske, ruski raketni sistem otkriven je nakon što je izvršio zadatak. Operateri dronova potom su locirali vozilo i pogodili ga. Snimak napada objavljen je na zvaničnim kanalima Trećeg armijskog korpusa.

TOS-3 "Zmaj" najnoviji je ruski sistem namenjen ispaljivanju termobaričkih raketa na utvrđene položaje i grupe vojnika. Razvijen je kao naslednik sistema TOS-1A "Solncepek" i TOS-2 "Tosočka".

Za razliku od TOS-2, koji ima točkašku šasiju, TOS-3 koristi guseničnu platformu nalik tenkovskoj. Takva konstrukcija trebalo bi da mu omogući bolje kretanje po zahtevnom terenu i pruži veću zaštitu posadi.

Prema podacima koje je objavila ukrajinska vojska, sistem ima 15 lansirnih cevi za nevođene termobarične rakete, a procenjeni domet iznosi do 15 kilometara. Njime upravlja tročlana posada.

Vozilo je opremljeno i dodatnim zaštitnim elementima, uključujući rešetkastu zaštitu i eksplozivno-reaktivni oklop, koji bi trebalo da povećaju njegove šanse za opstanak u slučaju napada.

Šta je termobaričko oružje?

Termobaričke rakete koriste eksplozivne smeše koje stvaraju izuzetno visoku temperaturu i snažan, dugotrajniji pritisak eksplozije. Zbog takvog dejstva posebno su razorne protiv vojnika u zatvorenim prostorima, rovovima i utvrđenim objektima.

Napad na TOS-3 izveden je tokom operacije "Vivaldi", koju ukrajinski Treći armijski korpus sprovodi na severuDonjecke oblasti.

Tokom iste operacije ukrajinske snage koristile su i bespilotna kopnena vozila iza ruskih položaja, što je, prema njihovim navodima, doprinelo oslobađanju dva sela i čišćenju još jednog naselja.

Ukrajinske jedinice prilagodile su i kopnene jurišne dronove za upotrebu bacača granata po ruskim položajima.