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Američke bezbednosne službe istražuju sumnjive pošiljke koje su stigle na adrese desetina kancelarija članova Kongresa i izbornih institucija širom Sjedinjenih Američkih Država, saopštili su zakonodavci i predstavnici policije.

Najmanje 36 članova američkog Kongresa prijavilo je ove nedelje da su njihove kancelarije dobile sumnjiva pisma, od kojih su neka sadržala nepoznatu belu praškastu supstancu. U pojedinim slučajevima incidenti su doveli do evakuacije prostorija i intervencije policije i specijalizovanih ekipa za opasne materije, prenosi CNN.

Američka poštanska inspekcijska služba (USPIS), Federalni istražni biro (FBI) i policija Kapitola istražuju pisma upućena kongresnim kancelarijama, navodi se u elektronskoj poruci koju je u četvrtak služba zadužena za bezbednost Senata poslala zaposlenima na Kapitol hilu, a u koju je CNN imao uvid.

Sumnjive pošiljke sa belim prahom stigle su i u izborne kancelarije u najmanje deset američkih saveznih država, zbog čega su FBI i poštanska inspekcija pokrenuli istragu.

Za sada nije poznato da li su pisma upućena članovima Kongresa povezana sa onima koja su stigla u izborne institucije.

Ni u jednom od incidenata nije bilo povređenih, a u najmanje šest slučajeva utvrđeno je da supstance pronađene u kovertama nisu opasne.

FBI je u saopštenju objavljenom u sredu uveče potvrdio da je "niz sumnjivih pošiljaka" poslat na različite adrese širom zemlje, uključujući kancelarije državnih sekretara saveznih država i njihove izborne službe.

"Neka pisma sadržala su nepoznatu supstancu i blisko sarađujemo sa našim partnerima iz policijskih službi kako bismo reagovali na svaki incident. Takođe radimo na identifikaciji osobe ili osoba odgovornih za slanje pisama", saopštio je FBI.

Sumnjiva pisma stigla republikancima i demokratama

Najmanje 36 članova Kongresa, među kojima su i republikanci i demokrate, saopštilo je do petka uveče da su njihove kancelarije primile sumnjive pošiljke.

Najmanje sedam pisama je otvoreno, što je dovelo do evakuacija i laboratorijskih ispitivanja pronađenih supstanci. Više kancelarija evakuisano je iz predostrožnosti, dok su brojne pošiljke presretnute pre nego što su stigle do primalaca.

"Policijski službenici rade na presretanju svih dodatnih pisama pre njihove isporuke", navodi se u poruci službe za bezbednost Senata, uz upozorenje da "postoji mogućnost da neka pisma ipak stignu na odredište".

Republikanski senator iz Teksasa Ted Kruz objavio je u petak na društvenim mrežama da je njegova kancelarija u Hjustonu primila sumnjivo pismo sa belom praškastom supstancom.

"Ovaj incident izaziva duboku zabrinutost. Pokušajima zastrašivanja političkih protivnika nema mesta u našoj zemlji", poručio je Kruz.

1/5 Vidi galeriju Ted Kruz Foto: AP, Reuteres, 21.02.2016., AP, 30.03.2016.

Portparol republikanske senatorke iz Mejna Suzan Kolins rekao je CNN-u da su dve njene kancelarije ove nedelje bile mete sumnjivih pošiljaka, ali da su obe presretnute.

"Zahvaljujemo policiji Portlanda, vatrogascima, timu za opasne materije i FBI-u na brzoj i hrabroj reakciji. Ovo je bio četvrti napad usmeren na kancelariju ili dom senatorke Kolins u poslednja dva meseca", izjavila je šefica njenog kabineta Kejti Braun.

Demokratska senatorka iz Njujorka Kirsten Džilibrand, koja predsedava odborom Demokratske stranke za senatske izborne kampanje, saopštila je u četvrtak da je sumnjiva pošiljka poslata njenoj kancelariji u Njujorku, ali da ju je presrela američka poštanska inspekcija.

Poštanska služba presrela je i sumnjiva pisma upućena kancelarijama demokratskog senatora Rafaela Vornoka i državnog sekretara Džordžije Breda Rafenspergera, potvrdio je njegov portparol.

Služba za bezbednost Senata zaposlenima na Kapitol hilu dostavila je i fotografiju jedne od sumnjivih koverti kako bi mogli da prepoznaju eventualne nove pošiljke.

Evakuacije izbornih kancelarija u više saveznih država

Izborne kancelarije u najmanje deset američkih saveznih država takođe su tokom nedelje dobile pisma sa sumnjivim supstancama.

Kancelarije u kompleksu Kapitola savezne države Arizona evakuisane su u četvrtak nakon što su zaposleni otvorili kovertu ispunjenu belim prahom, saopštio je državni sekretar Arizone Adrijan Fontes.

Zaposleni koji su bili izloženi supstanci privremeno su izolovani, dok su na teren izašle policijske i specijalizovane ekipe za opasne materije.

"Supstanca koja je prikupljena prošla je laboratorijska ispitivanja tokom noći, najpre radi provere toksičnosti, a rezultati su bili negativni", rekao je Fontes u petak za CNN.

"Nemam konkretne informacije o tome o kojoj je supstanci reč, ali prema trenutnim saznanjima nije štetna za ljude", dodao je.

Fontes je upozorio da ovakvi incidenti predstavljaju ozbiljan problem za funkcionisanje izbornog sistema.

"Ometanje rada izbornih zvaničnika u ovom izuzetno važnom periodu i zastrašivanje, odnosno moguće zastrašivanje birača, predstavlja štetu. To je šteta za našu demokratiju i naš izborni sistem, za koji želimo da funkcioniše nesmetano, bez zastrašivanja", naglasio je.

Zvaničnici Luizijane i Oklahome saopštili su da su njihove izborne kancelarije u utorak primile slična pisma, zbog čega su prostorije evakuisane dok su nadležne službe intervenisale.

Izborni zvaničnici u Džordžiji, Misisipiju, Merilendu i Ohaju takođe su prijavili da su njihove kancelarije bile mete, ali su koverte presretnute pre isporuke.

Izborna komisija Viskonsina saopštila je u četvrtak da je primila sumnjivu pošiljku koju su nadležni pregledali i utvrdili da nije opasna.

Zvaničnici Nebraske takođe su primili sumnjivu kovertu, koja nije otvorena, već je predata FBI-u, saopštila je kancelarija državnog sekretara te savezne države.

FBI istražuje ko stoji iza pošiljaka

Nacionalno udruženje državnih sekretara i Nacionalno udruženje direktora državnih izbornih službi izrazili su duboku zabrinutost zbog ovih incidenata.

"Kao što smo i ranije isticali, pretnjama izbornim zvaničnicima i zaposlenima nema mesta u našoj demokratiji. Oni koji sprovode izbore nikada ne bi smeli da strahuju za svoju bezbednost dok obavljaju svoje dužnosti", navodi se u zajedničkom saopštenju dve organizacije.

Slični incidenti već su zabeleženi u Sjedinjenim Američkim Državama. Samo nekoliko nedelja pre predsedničkih izbora 2024. godine, paketi sa praškastim supstancama poslati su izbornim zvaničnicima u najmanje šest saveznih država.

Džon Koen, bivši vršilac dužnosti podsekretara za obaveštajne poslove i analizu u američkom Ministarstvu unutrašnje bezbednosti, upozorio je da najnoviji incidenti pokazuju koliko su bezbednosne pretnje postale složene.

"Ovi događaji pokazuju da, u trenutnom bezbednosnom okruženju, izborni i policijski zvaničnici moraju biti spremni da odgovore na širok spektar sajber i fizičkih pretnji", rekao je Koen za CNN.

"Loša vest je da se pretnje brzo razvijaju, da su dinamične, tehnološki potpomognute i opasne. Dobra vest je da su državni i lokalni zvaničnici bolje pripremljeni nego ikada ranije da odgovore na njih", zaključio je Koen.