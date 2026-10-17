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Desetine hiljada ljudi okupilo se u subotu na velikom protestu širom Francuske. Tu su studenti, radnici i članovi pokreta "Žuti prsluci" koji izražavaju nezadovoljstvo visokim cenama i sve manjim socijalnim udelom zemlje. Ipak, protesti su skliznuli u nasilje i došlo je do sukoba sa policijom.

Prvi talas protesta počeo je prošlog meseca u srednjim školama u siromašnijim severnim predgrađima Pariza. Nezadovoljstvo zbog odsustva nastavnika i loših uslova u školama brzo se pretvorilo u pokret na nacionalnom nivou.

1/24 Vidi galeriju Masovne demonstracije u Francuskoj Foto: FIRAS ABDULLAH/EPA, YOAN VALAT/EPA

Demonstracije dolaze u teškom trenutku za Francusku, dok predsednik Emanuel Makron ulazi u završnu fazu svog mandata, ostavljajući iza sebe polarizovano biračko telo i duboko podeljenu političku scenu.

Investitori prodaju francuske državne obveznice, što je troškove zaduživanja podiglo na najviši nivo za više od dve decenije i dodatno ukazalo na dugotrajne probleme zemlje u sređivanju javnih finansija.

Premijer Sebastijan Lekornu izjavio je u četvrtak da vlasti strahuju od izbijanja nereda tokom protesta. Vlada optužuje krajnje levu stranku Nepokorena Francuska (LFI) da podstiče nemire, što ta stranka negira.

- Zemlja je u ovom trenutku umorna - rekao je Lekornu.

- Živimo u atmosferi stalne krize - ratovi, inflacija i problemi povezani sa kupovnom moći.

Lider opozicije Žordan Bardela, čija krajnje desna stranka Nacionalno okupljanje vodi u anketama uoči predsedničkih izbora naredne godine, izjavio je da očekuje nasilje.

- Izuzetno sam zabrinut - rekao je tokom posete sajmu automobila u Parizu.

- Ovo će biti dan haosa za Francusku - rekao je on.

Nasilni protesti

Lekornu je izjavio da su protesti među najnasilnijima u poslednjih nekoliko decenija i da je od njihovog početka povređeno više od 900 policajaca.

Policija se, međutim, suočila i sa kritikama zbog načina na koji reaguje na demonstracije, s obzirom na težinu povreda koje su zadobili demonstranti. Među njima je i jedan maloletnik kojem je razneta šaka nakon što je podigao šok-bombu.

Unutrašnja kontrolna služba policije istražuje najmanje dvadesetak slučajeva navodnog policijskog nasilja. Francuska je obustavila upotrebu šok-bombi tokom studentskih protesta, ali je ministar unutrašnjih poslova Loran Nunez rekao da bi one mogle da budu upotrebljene tokom subotnjih demonstracija.

- Ukoliko dođe do sukoba, mogu se upotrebiti sve vrste sredstava za kontrolu nereda - rekao je u petak u TV emisiji "Telematin".

Pozivi na društvenim mrežama da se protestima pridruže pripadnici ranijih pokreta nezadovoljstva očigledno su dali rezultate, što otvara pitanje koliko bi demonstracije mogle da se prošire.

Pokret "Žuti prsluci" nastao je 2018. godine kao protest protiv poreza na dizel-gorivo, a zatim se pretvorio u široko iskazivanje besa zbog visokih životnih troškova i nejednakosti u prihodima.

Situacija se, međutim, uglavnom smirila nakon što je Makron pristao na poreske olakšice vredne više milijardi evra.

Janik Maju, nastavnik iz mesta La Kreš u zapadnoj Francuskoj, pridružio se "Žutim prslucima" 2018. godine i i dalje je aktivan u pokretu. Rekao je da će u subotu u blizini biti organizovano nekoliko mesta okupljanja demonstranata, dok sindikati takođe pozivaju svoje članove da učestvuju.

- Formiraju se grupe ljudi koje će pružati medicinsku pomoć zbog očekivanog policijskog nasilja - rekao je on.

Mirtl Deviler, još jedan demonstrant iz pokreta "Žuti prsluci", izjavio je da razume nezadovoljstvo demonstranata, koje je opisao kao "eksplozivnu mešavinu različitih razloga za bes". Ipak, u subotu neće učestvovati u protestima jer se nalazi u inostranstvu.

- Bio sam demonstrant "Žutih prsluka" kada je benzin koštao 1,40 evra po litru, pa zamislite kako se sada osećam kada košta 2,20 evra - rekao je.