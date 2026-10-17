Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Dok Rusija sve više koristi brže jurišne dronove na mlazni pogon u napadima na Ukrajinu, Belgija se priprema da ojača protivvazdušnu odbranu Kijeva isporukom dodatnih borbenih aviona F-16, čiji bi topovi kalibra 20 milimetara mogli da pruže novu prednost u presretanju vazdušnih pretnji.

Belgija je potvrdila planove da do kraja 2026. godine isporuči Ukrajini 10 borbenih aviona F-16, uprkos ranijim kašnjenjima izazvanim sporijom isporukom američkih lovaca F-35, koji treba da zamene postojeću belgijsku flotu.

Prema pisanju lista Brussels Times od 16. oktobra, belgijski premijer Bart de Vever potvrdio je rokove nakon razgovora sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim na marginama samita Evropske unije u Briselu.

1/4 Vidi galeriju Volodimir Zelenski tokom obraćanja Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u Njujorku Foto: Seth Wenig/AP

De Vever je objasnio da mogućnost Belgije da preda avione Ukrajini zavisi od prijema novih lovaca F-35, koji postepeno zamenjuju zastarelu flotu F-16.

Isporuke su kasnile zbog problema u programu F-35. Međutim, pošto zamenski avioni sada pristižu, Belgija očekuje da će moći da nastavi sa predajom letelica Ukrajini, uz istovremeno ispunjavanje svojih obaveza prema NATO.

Belgijski premijer naglasio je da su Ukrajini hitno potrebni dodatni borbeni avioni, posebno zbog sve češće ruske upotrebe jurišnih dronova na mlazni pogon.

On je istakao da bi top kalibra 20 milimetara, kojim je opremljen F-16, mogao da bude efikasno oružje protiv ovih pretnji, omogućavajući ukrajinskim pilotima da obaraju nadolazeće dronove bez oslanjanja isključivo na rakete vazduh-vazduh.

Pored presretanja ruskih dronova, novi avioni mogli bi da ojačaju sposobnost Ukrajine da zaštiti svoje gradove, energetsku infrastrukturu i pomorske rute za izvoz žitarica preko Crnog mora.

Belgija obećala ukupno 30 lovaca F-16 do 2028. godine

Tokom sastanka, De Vever i Zelenski razgovarali su i o ubrzavanju vojne pomoći, kao i o isporuci dodatne municije za borbene avione.

Belgijska kompanija za proizvodnju naoružanja FN Herstal proizvodi municiju kalibra 20 milimetara kompatibilnu sa topovima aviona F-16, što Belgiju čini potencijalnim dobavljačem municije potrebne za ukrajinske protivvazdušne operacije.

Foto: Printscreen/Youtube

De Vever nije precizirao da li će svih 10 aviona iz revidiranog plana isporuke biti borbeno sposobno ili će neki biti namenjeni održavanju i obezbeđivanju rezervnih delova.

Belgija se prvobitno obavezala u maju 2024. godine da će Ukrajini isporučiti ukupno 30 borbenih aviona F-16 do 2028. godine.

Međutim, plan isporuka kasnije je naišao na prepreke, jer je belgijsko ratno vazduhoplovstvo čekalo da dobije zamenske avione F-35.

Ukrajinska flota zapadnih borbenih aviona F-16 i Miraž 2000 sada je brojnija od preostalih lovaca sovjetske proizvodnje MiG-29 i Su-27.