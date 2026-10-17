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Sedamdesetjednogodišnji muškarac izgubio je život nakon što ga je tokom pecanja napao ogroman aligator na obali jezera Apopka, u američkoj saveznoj državi Floridi. Napad se dogodio u petak posle podne, a spasilačke ekipe suočile su se sa dodatnim problemima jer su se u vodi nalazili i drugi aligatori.

Komisija za zaštitu riba i divljih životinja Floride (FWC) identifikovala je žrtvu kao Stivena Hamiltona (71) iz Vinter Gardena, prenosi FOX35.

Prema informacijama nadležnih, Hamilton je pecao na obali jezera Apopka, oko 24 kilometra severozapadno od Orlanda, kada ga je napao aligator dug približno 3,6 metara.

Hitne službe primile su poziv oko 17 časova i odmah izašle na mesto napada.

Spasioci nisu mogli odmah da izvuku telo

Akcija izvlačenja tela bila je izuzetno otežana zbog prisustva drugih aligatora u jezeru, potvrdio je načelnik vatrogasne službe Vinter Gardena Hose Gainsa.

Spasilačke ekipe morale su da postupaju sa posebnim oprezom kako ne bi i same postale žrtve opasnih životinja.

Hamiltonovo telo izvučeno je iz vode tek oko 19 časova, približno dva sata nakon što su hitne službe obaveštene o napadu.

U međuvremenu, stručnjaci Komisije za zaštitu riba i divljih životinja Floride pronašli su i uhvatili aligatora dugog 11,8 stopa, odnosno oko 3,6 metara, za kojeg se veruje da je odgovoran za smrtonosni napad.

Životinja je nakon hvatanja usmrćena.

Policija pokrenula istragu

Lokalna policija i nadležne službe za zaštitu divljih životinja pokrenule su zajedničku istragu kako bi utvrdile sve okolnosti tragedije.

"Istragu sprovodimo zajedno sa Komisijom za zaštitu riba i divljih životinja Floride. Postoji ograničena količina informacija koje trenutno možemo da podelimo", izjavio je policijski kapetan Mejson.

On je naveo da policija pre smrtonosnog napada nije primila prijave o uočenim aligatorima na toj lokaciji, ali je naglasio da su ove životinje veoma česte u jezeru Apopka.

"Jezero Apopka je prepuno aligatora", rekao je Mejson.

Upozorenje stanovnicima i pecarošima

Nakon tragedije, policija je uputila upozorenje svim građanima koji planiraju da pecaju ili borave u blizini jezera.

Mejson je apelovao na stanovništvo da bude posebno oprezno i da ne prilazi divljim životinjama, čak ni kada deluju mirno.

"Uvek budite svesni svog okruženja. Uvek vodite računa o bezbednosti. Poštujte divlje životinje i držite odstojanje. Možda izgledaju pitomo, ali mogu biti opasne", upozorio je policijski kapetan.

Aligatori su česti stanovnici slatkovodnih jezera, reka i močvara na Floridi, a stručnjaci upozoravaju da njihovo naizgled mirno ponašanje ne znači da ne predstavljaju opasnost.