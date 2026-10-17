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Francuski predsednik Emanuel Makron kritikovao je izjave liderke krajnje desnice Marin Le Pen da namerava da obustavi finansijsku podršku Ukrajini ukoliko dođe na vlast, naglašavajući da pomoć Kijevu predstavlja nacionalni interes Francuske i da bi odustajanje od takve podrške značilo zanemarivanje bezbednosti francuskih građana i Evrope u celini.

Makron je to izjavio na konferenciji za novinare nakon samita Evropskog saveta u Briselu, prenosi Ukrinform.

"Ako Francuska podržava Ukrajinu, kao što to danas čine sve članice Evropske unije, jer nakon izbora u Mađarskoj svih 27 zemalja zadržava taj stav, to je zato što znamo da je naša sopstvena bezbednost u pitanju", rekao je francuski predsednik.

Prema Makronovim rečima, političari koji predlažu uštede u državnom budžetu ukidanjem pomoći Ukrajini doveli bi Francusku u položaj bez presedana među njenim evropskim partnerima.

"Svako ko danas kaže Francuzima: 'Uštedećemo novac jer sve ovo nije ozbiljno i prestaćemo da podržavamo Ukrajinu', doveo bi Francusku u položaj bez presedana od prvog trenutka. Postali bismo jedina zemlja koja to više ne čini. Jedina! A to bi zapravo značilo priznanje da naša bezbednost nema nikakvu vrednost", naglasio je Makron.

1/4 Vidi galeriju Intervju francuskog predsednika Emanuela Makrona za TF1 i Frans2, kazao da postoji "više naznaka" da se Rusija sprema za mobilizaciju 300.000 ljudi za rat u Ukrajini Foto: Youtube/franceinfo

Makron kritikovao političare koji se ponašaju kao da su već pobedili na izborima

Francuski predsednik kritikovao je i političare koji se već ponašaju kao da su pobedili na predstojećim izborima.

"Ne mešam se u izbornu kampanju, ali me ponekad iznenadi nedostatak skromnosti kod pojedinih političara koji govore kao da već obavljaju određene funkcije. Poštujmo francuski narod. Građani će glasati. Budite skromni", poručio je Makron.

On je naglasio da nastavak podrške Ukrajini nije gest dobre volje, već pitanje direktnog nacionalnog interesa Francuske.

Zbog toga, prema njegovim rečima, oni koji sada pozivaju na prekid takve pomoći "zapravo odbacuju bezbednost Evrope, a pre svega bezbednost francuskog naroda".