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Dvadesetdvogodišnja majka preminula je nekoliko dana nakon što je njena trogodišnja ćerka izgubila život u požaru koji je izazvala litijum-jonska baterija u porodičnoj kući u Filadelfiji, u američkoj saveznoj državi Pensilvaniji.

Nadležni su ove nedelje saopštili da je mlada žena podlegla povredama zadobijenim u požaru koji je izbio u nedelju, 11. oktobra, prenose televizijske stanice WPVI i WCAU, kao i portal Daily Voice.

Požar je izbio oko 3.30 časova po lokalnom vremenu, u stambenoj zgradi u ulici D, u naselju Ferhil u Filadelfiji.

Kada su vatrogasci stigli na lice mesta, zatekli su gust dim i plamen koji je izbijao sa drugog sprata kuće, potvrdila je Vatrogasna služba Filadelfije.

Dvadesetdvogodišnja žena i njena trogodišnja ćerka ostale su zarobljene u kući, ali su ih spasilačke ekipe izvukle iz plamena.

Devojčica je, međutim, kasnije preminula u bolnici, dok je njena majka zadobila teške povrede.

Jedan komšija izjavio je za WPVI da je član porodice strahovao da mlada žena neće preživeti.

Njena 24-godišnja sestra i petogodišnji sestrić takođe su povređeni, ali su uspeli da pobegnu iz zapaljene kuće kroz prozor na drugom spratu.

Nekoliko dana nakon tragedije, od zadobijenih povreda preminula je i dvadesetdvogodišnja majka.

Identitet žene i njene trogodišnje ćerke nadležni nisu javno saopštili.

Požar izazvala baterija električnog vozila

Istragom je utvrđeno da u kući u trenutku izbijanja požara nije bilo ispravnih detektora dima.

Zvaničnici su saopštili da je požar izazvala litijum-jonska baterija koja se koristi za električna vozila na dva točka, a prvobitno je navedeno da je reč o bateriji električnog bicikla.

Međutim, jedan član porodice izjavio je za Daily Voice da je baterija zapravo pripadala električnom trotinetu koji je dvadesetdvogodišnja žena kupila deci na poklon.

Vatrogasna služba Filadelfije i Kancelarija sudskog medicinskog veštaka nisu odmah odgovorile na zahteve magazina PEOPLE za komentar.

Jedan rođak opisao je nastradalu trogodišnju devojčicu kao "pametnu" i "lepu", dodajući da je obožavala životinje.