JEZIVA TRAGEDIJA U AMERICI, MAJKA (22) I ĆERKA (3) IZGUBILE ŽIVOT! Sve je počelo usred noći, uzrok tragedije šokirao je istražitelje: Jedan detalj bio je koban
- Dvadesetdvogodišnja majka preminula je nekoliko dana nakon požara u Filadelfiji, u kojem je stradala i njena trogodišnja ćerka. Požar je, prema istrazi, izazvala litijum-jonska baterija u porodičnoj kući.
- Vatrogasci su zatekli gust dim i plamen na drugom spratu, a u kući nije bilo ispravnih detektora dima. Povređeni su i majčina sestra i petogodišnji sestrić, koji su pobegli kroz prozor.
Dvadesetdvogodišnja majka preminula je nekoliko dana nakon što je njena trogodišnja ćerka izgubila život u požaru koji je izazvala litijum-jonska baterija u porodičnoj kući u Filadelfiji, u američkoj saveznoj državi Pensilvaniji.
Nadležni su ove nedelje saopštili da je mlada žena podlegla povredama zadobijenim u požaru koji je izbio u nedelju, 11. oktobra, prenose televizijske stanice WPVI i WCAU, kao i portal Daily Voice.
Požar je izbio oko 3.30 časova po lokalnom vremenu, u stambenoj zgradi u ulici D, u naselju Ferhil u Filadelfiji.
Kada su vatrogasci stigli na lice mesta, zatekli su gust dim i plamen koji je izbijao sa drugog sprata kuće, potvrdila je Vatrogasna služba Filadelfije.
Dvadesetdvogodišnja žena i njena trogodišnja ćerka ostale su zarobljene u kući, ali su ih spasilačke ekipe izvukle iz plamena.
Devojčica je, međutim, kasnije preminula u bolnici, dok je njena majka zadobila teške povrede.
Jedan komšija izjavio je za WPVI da je član porodice strahovao da mlada žena neće preživeti.
Njena 24-godišnja sestra i petogodišnji sestrić takođe su povređeni, ali su uspeli da pobegnu iz zapaljene kuće kroz prozor na drugom spratu.
Nekoliko dana nakon tragedije, od zadobijenih povreda preminula je i dvadesetdvogodišnja majka.
Identitet žene i njene trogodišnje ćerke nadležni nisu javno saopštili.
Požar izazvala baterija električnog vozila
Istragom je utvrđeno da u kući u trenutku izbijanja požara nije bilo ispravnih detektora dima.
Zvaničnici su saopštili da je požar izazvala litijum-jonska baterija koja se koristi za električna vozila na dva točka, a prvobitno je navedeno da je reč o bateriji električnog bicikla.
Međutim, jedan član porodice izjavio je za Daily Voice da je baterija zapravo pripadala električnom trotinetu koji je dvadesetdvogodišnja žena kupila deci na poklon.
Vatrogasna služba Filadelfije i Kancelarija sudskog medicinskog veštaka nisu odmah odgovorile na zahteve magazina PEOPLE za komentar.
Jedan rođak opisao je nastradalu trogodišnju devojčicu kao "pametnu" i "lepu", dodajući da je obožavala životinje.
Tragedija je ponovo skrenula pažnju na opasnosti koje mogu predstavljati litijum-jonske baterije, naročito kada dođe do njihovog pregrevanja ili oštećenja, što može izazvati požare koji se veoma brzo šire.
(Kurir.rs/People)