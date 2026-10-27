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Bugarski premijer i lider stranke "Progresivna Bugarska", Rumen Radev, smatra da će opozicija pokušati da se vrati na vlast u drugom krugu predsedničkih izbora, pred građane postavljajući izbor između mira i rata.

Radev je izneo ovaj stav tokom kratkog obraćanja dok je sumirao rezultate glasanja, a takođe je čestitao Ilijani Jotovoj na pobedi u prvom krugu.

- Ovi izbori su veoma zabrinjavajući signal za celo naše društvo; predstavnici sadašnje opozicije sugerisali su da su ovi izbori od malog značaja, dok su drugi - verujući da je ishod već unapred određen - odlučili da ne glasaju. Opozicione stranke su, s druge strane, u potpunosti mobilisale svoje resurse - primetio je premijer.

- Za opoziciju, ovi izbori su postali borba za opstanak. Pobeda njihovog kandidata predstavljala bi priliku za osvetu - način da se vrati vreme unazad, sabotira pravosudna reforma, pa čak i da se Bugarska potencijalno uvuče u rat u Ukrajini.

Radev je podsetio da je Andrej Đurov, dok je obavljao funkciju premijera prelazne vlade - i to bez mandata parlamenta - potpisao vojni sporazum sa Ukrajinom.

- Nema vremena za opuštanje. Ove nedelje biramo između mira i rata, demokratije i korumpiranog sistema, trezvene istine i histeričnih obmana - izjavio je Radev.

Čestitao je Ilijani Jotovoj na pobedi u prvom krugu - ostvarenoj uz rekordno nisku izlaznost - i istakao da je ona sačuvala dostojanstvo, odbijajući da odgovori na izuzetno negativnu kampanju vođenu protiv nje.