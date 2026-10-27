Ukrajinski parlament - Vrhovna rada, usvojio je zakon koji je predložio ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, o produženju ratnog stanja za 90 dana, kao i drugi zakon o produženju opšte mobilizacije u istom trajanju, što obuhvata period od 1. novembra do 29. januara 2027. godine, preneo je danas parlament na svom sajtu.