VRHOVNA RADA USVOJILA ZAKON: Ratno stanje i mobilizacija u Ukrajini ponovo produženi za 90 dana
Ukrajinski parlament - Vrhovna rada, usvojio je zakon koji je predložio ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, o produženju ratnog stanja za 90 dana, kao i drugi zakon o produženju opšte mobilizacije u istom trajanju, što obuhvata period od 1. novembra do 29. januara 2027. godine, preneo je danas parlament na svom sajtu.
Od početka ruske invazije punog obima na Ukrajinu 24. februara 2022. godine, Vrhovna rada kontinuirano produžava ratno stanje u intervalima od po 90 dana.
Zelenski je 29. decembra 2025. godine izjavio da će Ukrajina ukinuti ratno stanje (koje, između ostalog, zabranjuje ukrajinskim muškarcima podložnim mobilizaciji da napuste zemlju), tek nakon što se rat sa Rusijom završi i osiguraju bezbednosne garancije.
(Kurir.rs/Beta)