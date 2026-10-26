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Jordanje danas objavio da su njegove vazduhoplovne snage napale lokacije na jugu Sirijeza koje smatra da služe kao skrovišta militanata.

1/7 Vidi galeriju Masakr u grčkoj pravoslavnoj crkvi Svetog Đorđa u Jordanu. Ubijeno je osam, a ranjeno više od 40 hrišćana. Foto: STR/AP

Jordanske vlasti utvrdile su da su napadači odgovorni za prošlonedeljni smrtonosni napad na crkvu povezani sa terorističkim grupama koje deluju na tom području, prenosi Rojters.

Sirijske vlasti još se nisu oglasile povodom napada, a nije poznato ni da li su oni izvedeni u koordinaciji sa vlastima u Damasku.

Devet osoba je ubijeno, a na desetine ih je ranjeno prošlog petka kada su napadači otvorili vatru tokom sahrane u pravoslavnoj crkvi u jordanskoj pokrajini Karak, objavila je državna televizija.

Prema izveštaju televizije, dvojica napadača izašla su iz vozila i otvorila vatru u crkvi Hamud u Karaku.

Ovakvi napadi izuzetno su retki u Jordanu, koji se smatra relativno stabilnom zemljom. Međutim, Jordan se ove godine sve češće suočava sa iranskim napadima, otkako su Sjedinjene Američke Države i Izrael u februaru započeli rat protiv Irana.