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Ekipa hitne medicinske pomoći našla se pod vatrom, a rakete su pogodile univerzitetski kampus u Kijevu, kada su ruske balističke rakete ponovo pogodile grad kasno uveče 26. oktobra, saopštile su vlasti.

Jedna osoba je poginula u blizini supermarketa, dok je 10 osoba povređeno u ruskom napadu, izjavio je gradonačelnik Kijeva, Vitalij Kličko.

Prema Kličkovim rečima, većina povređenih su studenti jednog univerziteta, a devet osoba je hospitalizovano.

Ukrajinski predsednik, Volodimir Zelenski izjavio je da je Rusijapogodila univerzitetski kampus u gradu, kao i poznati kijevski park Kjoto i stambene zgrade.

Među povređenima su pripadnik ekipe hitne medicinske pomoći, medicinski tehničar i dvadesetogodišnji student univerziteta.

U napadu su oštećene i dve zdravstvene ustanove u Dnjeprovskom okrugu, saopštio je Kličko. Jedna od njih našla se pod vatrom, a udarni talas razbio je prozore na odeljenju intenzivne nege. Prozori su razbijeni i na drugoj ustanovi.

Eksplozije su se čule u blizini stanice metroa u kijevskom Desnjanskom okrugu, saopštio je Kličko. U napadu je oštećena i školska zgrada u tom okrugu, navela je Vojna uprava grada Kijeva.

Novinari lista "Kijev independent", koji su izveštavali sa terena, prvi su javili da su snažne eksplozije potresle gradske okruge Podiljski i Obolon oko 21:45 sati po lokalnom vremenu.

Samo nekoliko minuta ranije, ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo upozorilo je da se balističke i druge rakete kreću prema Kijevu.

Zelenski je osudio ruski napad i ponovo pozvao saveznike da Ukrajini obezbede sisteme protivvazdušne odbrane.

- Ruske balističke rakete pogodile su prostor univerziteta u Kijevu i okolno područje - praktično sam kampus, park Kjoto, prostor u blizini stanice metroa i stambene zgrade - naveo je Zelenski u objavi na društvenoj mreži Iks.

- Upravo u takvim okolnostima, kada je pretnja stalna, kada napadi mogu da uslede u svakom trenutku i neposredno pogode gradove i sela, veštačko odlaganje isporuke protivvazdušne odbrane Ukrajini ide naruku teroru - dodao je Zelenski.

Rusija redovno gađa civilnu infrastrukturu u gradovima širom Ukrajine, nastavljajući rat protiv te zemlje. Ruske balističke rakete gađale su Kijev i u smrtonosnom napadu tokom noći između 13. i 14. oktobra, kada je poginulo pet osoba, a još 25 je povređeno.

U još jednom ruskom napadu balističkim raketama, tokom noći 22. oktobra, poginula je najmanje jedna osoba, dok su 24 osobe povređene. Tokom tog napada na grad je korišćena i kasetna municija.

(Kurir.rs/Kyiv Independent)

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