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Savremeno ratovanje traži novi pristup zbog promenjenog bezbednosnog okruženja, a pošto sve veći broj pretnji istovremeno zahvata različita područja, NATO razvija koncept operacija u više domena, izjavio je danas pukovnik Jost Vezemer iz Severnoatlantskog saveza povodom trodnevne konferencije o operacijama u više domena koja od sutra počinje u Splitu.

On je za HRT rekao da su te operacije važne jer se bezbednosno okruženje promenilo.

"Savremeni sukobi ne događaju se samo na udaljenim bojištima, nego i na mrežama, u nabavnim lancima i infrastrukturi, i to istovremeno", rekao je čelnik tima za implementaciju operacija u više domena NATO-a.

Prema njegovim rečima, cilj je da se povežu sposobnosti na kopnu, u vazduhu, sajber prostoru i svemiru kako bi se njihovim usklađenim delovanjem postigao što bolji učinak.

1/9 Vidi galeriju Samit NATO-a u Ankari 2026. Foto: Bianca Otero/ZUMA / SplashNews.com / Splash / Profimedia, ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

"To može da znači da brodovi obezbeđuju slobodan prolaz, avioni pružaju obaveštajne informacije, a svemirski timovi osiguravaju odbranu naših mreža. Moramo da postignemo najbolji mogući efekat", pojasnio je Vezemer.

Jedan od najvećih izazova biće da se obezbedi da sistem operacija u više domena bude spreman za primenu pre izbijanja krize, a prema njegovim rečima, zbog toga sistemi moraju da budu testirani.

"NATO je savez 32 članice i moramo da se pobrinemo da možemo da razmenjujemo i sprovodimo informacije. Tri su stvari važne: tehnologija, autoritet i sprovođenje svega toga u realističnim okolnostima", istakao je zvaničnik Alijanse.

Kako je ocenio, rat u Ukrajini dodatno je pokazao koliko se brzo menja priroda savremenog ratovanja i koliko su uz klasične vojne sposobnosti važni novi sistemi i otpornost društva.

Rat u Ukrajini menja pristup NATO-a

Rat u Ukrajini, kako kaže, dodatno je pokazao koliko se brzo menja priroda savremenog ratovanja i koliko su, pored klasičnih vojnih sposobnosti, važni novi sistemi i otpornost društva.

"Ukrajina nam je pokazala da je moderno ratovanje brzo, povezano i da ne prašta greške. I dalje se radi o dvema vojskama koje se bore na frontu, ali tu su i dronovi, elektronsko ratovanje, industrija, protivvazdušna odbrana i otpornost civilnog stanovništva", rekao je.

1/13 Vidi galeriju Rat u Ukrajini Foto: Ministarstvo Odbrane Ruske Federacije

Kao jednu od ključnih pouka izdvojio je sposobnost relativno jeftinih sistema da ostvare veliki efekat, ali i potrebu da vojne snage nastave da deluju čak i kada komunikacioni i drugi sistemi ne funkcionišu.

"NATO snage moraju biti sposobne da se bore čak i kada naši sistemi otkažu i kada komunikacija u nekom trenutku možda neće funkcionisati. Na to moramo da računamo", naglasio je.

Posebno važnom smatra otpornost društva, bez koje ni vojne sposobnosti nisu dovoljne za dugotrajno suočavanje sa sukobima.

"Ne radi se samo o borbi vojnih jedinica, već i o društvu koje stoji iza njih. Medicinski transport, logistika, civilna infrastruktura i nacionalna volja važni su jer nam u modernom ratovanju povezanost daje snagu, a otpornost omogućava da nastavimo borbu", istakao je.

Sajber prostor kao okosnica savremenog ratovanja

Sajber prostor, satelitske sposobnosti i digitalna transformacija više se ne posmatraju odvojeno od klasičnih vojnih operacija, već kao njihov sastavni deo od samog početka.

"Od njih zavisimo u komunikaciji, navigaciji i sprovođenju operacija. Zato su operacije u više domena toliko važne, jer su sajber prostor i digitalne sposobnosti uključeni od samog početka", objasnio je.

Važan deo takvog pristupa jeste i brzina donošenja odluka. Savremene vojne komande raspolažu velikim količinama podataka, ali izazov nije samo u njihovoj dostupnosti.

"Izazov nije u tome da dobijemo više informacija, već da na osnovu tih podataka steknemo određeno razumevanje situacije. Tehnologije poput računarstva u oblaku mogu nam omogućiti pristup različitim vrstama informacija, a obaveštajne službe mogu pomoći u brzom donošenju odluka", objasnio je.

Pritom, kako naglašava, tehnologija može biti efikasna samo ako različiti sistemi mogu međusobno da funkcionišu i razmenjuju podatke.