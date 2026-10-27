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Iranski predsednik Masud Pezeškijan doputovao je u Moskvu, gde će učestvovati na samitu šefova država i vlada Foruma zemalja izvoznica gasa (GECF), prenosi agencija Interfaks.

Prethodno je pomoćnik ruskog predsednika Vladimira Putina, Jurij Ušakov najavio da će se Putin u okviru samita koji počinje sutra sastati sa Pezeškijanom i katarskim emirom šeikom Tamimom bin Hamadom el Tanijem.

Osmi samit šefova država i vlada Foruma zemalja izvoznica gasa (GECF) održaće se sutra u Moskvi, a Putin će na marginama foruma održati pet bilateralnih sastanaka.

Planirani razgovori uključuju i razgovore Putina sa liderom Mozambika Danijelom Čapuom, predsednikom Ekvatorijalne Gvineje Teodorom Obijangom Ngemom Mbasogom i predsednikom Libijskog predsedničkog saveta Mohamedom el Menfijem.

(Kurir.rs/Tanjug)

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