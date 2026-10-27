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Nemački planinar poginuo je nakon pada sa visine od oko 1.500 metara tokom ekspedicije na Himalajima, u severoistočnom Nepalu, preneo je Špigl.

Nemac je nastradao nakon uspona na vrh Ama Dablam, visok 6.814 metara, naveo je zvaničnik kompanije za organizovanje planinarskih tura, "Real Himalaya".

Telo 57-godišnjeg planinara je prebačeno u bolnicu u Katmanduuradi obdukcije.

Grupa, u kojoj je bio i nemački planinar, stigla je na vrh u nedelju, a nesreća se dogodila jutros, tokom silaska.

Nepalski planinski vodič ispričao je da je prethodno savetovao Nemcu da ne izlazi iz šatora u kampu, koji se nalazi na nadmorskoj visini od oko 6.100 metara, sve dok se teren prekriven ledom ne osigura.

Kada se vodič vratio, nije zatekao nemačkog planinara u šatoru.

Nakon potrage, telo nemačkog državljanina je pronađeno, izvučeno i helikopterom prebačeno u Katmandu.

(Kurir.rs/Tanjug)

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