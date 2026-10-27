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Pet civila, među kojima i deca, poginulo je u jordanskim napadima na grad Dara na jugu Sirije, saopštile su sirijske vlasti, dok je jordansko vazduhoplovstvo navelo da je napad izveden na naoružane grupe iz odmazde za napad na grčku pravoslavnu crkvu u gradu Karak na severu Jordana u kojem je poginulo devet ljudi.

Regionalne zdrastvene vlasti u Dari navele su među poginulima žene, deca i jedan stariji čovek, prenosi sirijska agencija SANA.

U saopštenju jordanskog vazduhoplovstva se navodi da je operacija "rezultirala pogibijom i ranjavanjem velikog broja pripadnika terorističkih grupa, kao i uništenjem više njihovih vozila", iako nije precizirano o kojim grupama je reč.

1/7 Vidi galeriju Masakr u grčkoj pravoslavnoj crkvi Svetog Đorđa u Jordanu. Ubijeno je osam, a ranjeno više od 40 hrišćana. Foto: STR/AP

Ranije danas jordanska Direkcija za javnu bezbednost saopštila je da su bezbednosne snage uhapsile trojicu osumnjičenih u vezi sa napadom na crkvu u Karaku.

U napadu u petak, tokom kojeg su naoružani napadači otvorili vatru za vreme sahrane u grčkoj pravoslavnoj crkvi u selu Hamudu provinciji Karak, oko 120 km jugozapadno od glavnog grada Amana, poginulo je devet, a ranjeno 40 ljudi.

Jordanske vlasti su saopštile da su napad izveli "ekstremistički teroristi", ali da je još uvek rano utvrditi da li su imali veze sa poznatim grupama unutar ili izvan Jordana.

Niko nije preuzeo odgovornost za napad.