Protesti u Tirani, Albanija, čije su snimke francuske televizije greškom prikazale kao demonstracije u Francuskoj.

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Dve francuske televizijske stanice izvinile su se nakon što su tokom vikenda snimke protesta u Albaniji greškom prikazale kao prizore sa demonstracija u Francuskoj.

Televizija CNEWS prva je napravila grešku u subotu, upravo u trenutku kada je na jugu Pariza počinjao mirni masovni protest, najveći od gotovo 300 protesta održanih širom zemlje, na kojima se ukupno okupilo nekoliko stotina hiljada ljudi.

Na kraju protesta u Parizu došlo do sukoba

Međutim, snimci koje je CNEWS prikazao, na kojima se vidi grupa demonstranata na ulici kako aplaudira dok jedan od njih maše crvenom zastavom, nisu nastali kod pariske kapije Port d'Itali, kako je televizija navela, već u Tirani, glavnom gradu Albanije.

I tamo su u subotu, kao i na više drugih lokacija u Evropi, održani protesti.

Neki od ljudi na snimcima nosili su skijaške naočare i maske kojima su prekrili lica.

Komentator koji je pratio prilog na CNEWS-u rekao je da se ponašaju "kao budući vandali, kao budući izgrednici", sugerišući da bi protest u Parizu mogao da preraste u nasilje, iako su prikazani prizori zapravo bili iz Albanije.

Na kraju protesta u Parizu došlo je do sukoba. Maskirani demonstranti bacali su predmete i pirotehnička sredstva na policiju, koja je odgovorila suzavcem, šok-bombama i vodenim topovima.

Nasilja je u manjoj meri bilo i u drugim gradovima i mestima. Francusko Ministarstvo unutrašnjih poslova u nedelju je saopštilo da je policija uhapsila 1.314 ljudi.

Lider krajnje levice kritikovao televiziju

Novinska agencija Asošiejted pres (AP) takođe je u subotu izveštavala o protestima u Tirani i drugim mestima.

AP je potvrdio da su snimci prikazani na CNEWS-u, označeni kao prizori sa Port d'Itali u Parizu, zapravo nastali u ulici Ruga e Duresit u centru Tirane.

Voditelj CNEWS-a kasnije se izvinio u programu zbog onoga što je televizija na svom sajtu nazvala "zamenom snimaka".

Voditelj Olivije Benkemun objasnio je da je televizija primala video-snimke sa više lokacija i da je neke od njih pogrešno označila.

"Ranije ste videli one ljude koji su prekrivali lica. E pa, to nije bilo u Parizu. Pogrešili smo u režiji. Zato zaista želim da se izvinim, i u ime cele redakcije, jer su snimci ljudi koji su prekrivali lica bili iz Albanije", rekao je Benkemun.

Kritičari konzervativne televizije oštro su osudili grešku.

1/23 Vidi galeriju Francuska Pariz protesti nemiri Foto: YOAN VALAT/EPA, MOHAMMED BADRA/EPA

"Snimke iz Albanije prikazali su kao da se uživo javljaju sa Port d'Itali! Jadno", napisao je na društvenoj mreži Iks Žan-Lik Melanšon, predsednički kandidat krajnje levice.

I druga televizija napravila istu grešku

Sličnu grešku u subotu je napravila i javna televizija Franceinfo, koja je takođe zamenila Albaniju Francuskom.

Prikazala je snimke policajaca u opremi za razbijanje demonstracija kako napreduju ulicom i zaklanjaju se iza dva kamiona opremljena vodenim topovima.

AP je potvrdio da je reč o bulevaru Dešmoret e Kombit u centru Tirane.

Međutim, televizija Franceinfo tvrdila je da snimci uživo dolaze iz Liona, a voditelj je rekao da situacija u tom gradu na jugoistoku Francuske izgleda "pomalo napeto".

1/22 Vidi galeriju Francuska Pariz protesti Foto: FIRAS ABDULLAH/EPA

Tri minuta kasnije voditelj je ispravio grešku.