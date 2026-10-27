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Danima su dronovi nadzirali pustinjsku vojnu bazu u zabačenom delu Jemena, gde su saudijski oficiri pripremali obuku novoprimljenih pripadnika lokalnih snaga, dok je besneo sukob protiv Huta, milicije koju podržava Iran.

Obuka je počela prošlog ponedeljka, a Huti su samo nekoliko minuta kasnije napali bazu sa tri balističke rakete. Ubijeno je najmanje 75 ljudi, a više od 200 je ranjeno, uključujući i saudijske vojnike.

Reč je o najsmrtonosnijem pojedinačnom napadu Huta u ovom novom ratu, potvrdili su za "Volstrit džornal" (WSJ) saudijski i jemenski zvaničnici upoznati sa incidentom, kao i svedoci.

Napad na bazu u pokrajini Šabva jedan je u nizu nedavnih udara koji pokazuju sa kakvim se ozbiljnim izazovom suočava Saudijska Arabija u pokušaju da obuzda neprijatelja koji je pokazao da može da prikuplja osetljive obaveštajne podatke o kretanju saudijskih snaga i brzo odgovara preciznim napadima.

1/6 Vidi galeriju Huti Foto: EPA/YAHYA ARHAB, Shutterstock, Mohammed Hamoud / AFP / Profimedia



Huti stalno gađaju vojna pojačanja i puteve kretanja snaga



Huti su 15. oktobra dronovima i raketama napali palatu Al-Mašik u Adenu, sedištu međunarodno priznate jemenske vlade. U napadu je nekoliko ljudi poginulo, a nekoliko je ranjeno, uključujući saudijske oficire.

Jedna od raketa pogodila je prostorije u kojima su bili smešteni saudijski vojnici, naveli su pojedini saudijski i jemenski zvaničnici upoznati sa incidentom.

Prošle srede Huti su raketama napali aerodrom u blizini istočnog lučkog grada Mukale, ubrzo nakon što su saudijska vojna pojačanja stigla u tamošnju bazu, rekli su pojedini zvaničnici.

- Šira slika pokazuje da Huti sistematski ciljaju vojna pojačanja i premeštanje snaga širom Jemena, uključujući vozila koja tek pristižu, pošiljke municije, koncentracije vojnika i okupljanja u centrima za regrutaciju - rekao je Mohamed al-Baša, stručnjak za Jemen koji vodi američku kompaniju Basha Report, specijalizovanu za procenu rizika.

1/6 Vidi galeriju Huti i biljka kat Foto: Mohammed Hamoud / AFP / Profimedia, Artal.ads/Shutterstock



Protivofanziva ovog meseca nije donela značajniji napredak



Saudijska Arabija već više od decenije pokušava da obuzda pretnju koju Huti predstavljaju na njenoj južnoj granici, ali bez uspeha.

Kraljevina se 2015. godine uključila u građanski rat u Jemenu, ubrzo nakon što su Huti zauzeli glavni grad Sanu. Sedam godina kasnije postignuto je primirje, nakon što su Huti napali saudijske gradove i energetsku infrastrukturu.

Tokom nekoliko godina relativnog zatišja Saudijska Arabija finansijski je pomagala isplatu plata državnim službenicima u Sani. Međutim, borbe su ovog leta ponovo počele i brzo eskalirale.

Huti su zauzeli područje uz moreuz Bab el Mandeb na Crvenom moru, strateški važan prolaz za saudijski izvoz nafte, a više puta su napali i međunarodni aerodrom u Rijadu.

Snage koje podržava Saudijska Arabija pokrenule su početkom ovog meseca protivofanzivu, ali nisu ostvarile značajniji napredak. Huti u međuvremenu prete strateški važnom gradu Taizu i ponavljaju napade na Aden, sedište jemenske vlade, piše WSJ.

Ako želi da pokrene veliku ofanzivu protiv Huta, Saudijska Arabija moraće ili da regrutuje više boraca na terenu ili da pošalje dodatne sopstvene snage u Jemen.

Najnoviji napadi Huta pokazuju koliko bi taj sukob mogao da bude krvav. Milicija sada raspolaže znatno sofisticiranijim dronovima, raketama i obaveštajnim sposobnostima. Pokazala je i da može da izvodi precizne, dobro tempirane napade unutar Jemena i van njegovih granica.

1/5 Vidi galeriju Huti napali aerodrom "Kralj Halid" u Rijadu, 12 mrtvih, više od 300 ranjenih Foto: Printscreen

Baza se nalazi na strateški važnom položaju



Vojna baza Al Alam, koju su Huti napali, nalazi se na strateški važnom mestu u jemenskoj pokrajini Šabva, pustinjskom području poznatom po nalazištima nafte i gasa u toj podeljenoj zemlji.

Bazom su godinama upravljale snage povezane sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima, koji su tokom rata bili partner Saudijske Arabije u borbi protiv Huta.

Emirati su se iz tog područja povukli 2021. godine, nakon čega su bazu za obuku, logistiku i komandovanje snagama u tom području koristili borci koje podržava Saudijska Arabija.

Stotine muškaraca koji su se prijavili u lokalne bezbednosne snage stigli su u bazu prošlog ponedeljka na obuku. Obećano im je da će biti plaćeni za dolazak, naveo je jemenski zvaničnik upoznat sa incidentom.

Svedoci su za WSJ ispričali da su bazu pogodile tri balističke rakete nakon što su se u njoj okupile četiri brigade. Jedna raketa pogodila je regrute dok su bežali od prvog napada, rekli su svedoci.

1/5 Vidi galeriju Napad Huta na aerodrom "Kralj Halid" u Rijadu Foto: screenshot X

Rođaci žrtava okrivili lokalnog komandanta



Saudijski vojnici pripremali su se da učestvuju u obuci kada su rakete pogodile bazu, dodali su jemenski i saudijski zvaničnici. Među ranjenima je bilo i državljana Saudijske Arabije, ali zvaničnici nisu izneli dodatne pojedinosti.

Svedoci su opisali haotične prizore u kojima su borci, bez zaštite sistema protivvazdušne odbrane, zabrinuto gledali prema nebu i odnosili teško ranjene saborce.

Rođaci poginulih i ranjenih okrivili su lokalnog jemenskog komandanta baze jer nije reagovao na upozorenja o dronovima koji su danima pre napada kružili iznad tog područja.

Lokalne vlasti u Šabvi zatražile su od Saudijske Arabije da ubrza isporuku sistema protivvazdušne odbrane, kao i opreme za rano upozoravanje i nadzor, kako bi se sprečili budući napadi. Zvaničnici su potvrdili da oko baze Al Alam nije bilo takvih sistema.