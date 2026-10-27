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Plan predviđa da Viktor Orban bude zajednički kandidat Sjedinjenih Američkih Država, Rusije i Kine za generalnog sekretara Ujedinjenih nacija, iako konačna odluka još nije doneta. Poljski premijer Donald Tusk podsmehom je reagovao na ovu ideju.

Zvaničnici administracije američkog predsednika Donalda Trampa zalažu se za kandidaturu bivšeg mađarskog premijera Viktora Orbana za funkciju generalnog sekretara Ujedinjenih nacija, objavio je Volstrit džornal (Wall Street Journal).

U komentaru objavljenom u nedelju, uredništvo ovog lista navelo je da su izvori iz tri zemlje potvrdili podršku Trampove administracije.

Prema navodima Volstrit džornala, SAD su ohrabrile Orbana da se uključi u trku i čak mu prve predložile tu ideju.

Konačna odluka još nije doneta, a Juronjuz napominje da Bela kuća, Moskva i Peking nisu potvrdili ove informacije.

1/10 Vidi galeriju Mađarski premijer Viktor Orban na samitu EU u Briselu o zamrznutim ruskim sredstvima i pomoći Ukrajini Foto: Geert Vanden Wijngaert/AP

Jedan zvaničnik američkog Stejt departmenta priznao je za Volstrit džornal da ideja na prvi pogled zvuči suludo.

Međutim, veruje se da Rusija i Kina podržavaju ovaj predlog, na osnovu ranijih razgovora sa Vašingtonom, a plan je da Orban bude zajednički kandidat sve tri zemlje.

Kako su za list naveli zvaničnici iz SAD i još jedne države, kada Sjedinjene Američke Države, Rusija i Kina žele isto u Savetu bezbednosti UN, obično to i ostvare.

Tusk: "Jednako smešno"

Poljski premijer Donald Tusk odbacio je ove navode u ponedeljak.

Prema pisanju Politika, Tusk se nasmejao kada su ga novinari pitali o tome i rekao da nije čuo za takvu mogućnost.

1/7 Vidi galeriju Poljski premijer Donald Tusk Foto: Geert Vanden Wijngaert/AP, OLIVIER MATTHYS/EPA

"Još malopre je bio kandidat za predsednika Evropske komisije. Ovo mi deluje jednako smešno kao i ona prva glasina", rekao je Tusk, aludirajući na raniju netačnu tvrdnju da će Orban postati predsednik Evropske komisije.

Zašto Vašington želi Orbana?

Prema Volstrit džornalu, Orbanovo ime se više puta pojavljivalo tokom razgovora američkih zvaničnika o tome koga bi želeli da vide na čelu Ujedinjenih nacija, a kineski i ruski predstavnici saglasili su se sa tom idejom.

Na kraju su se američki zvaničnici zapitali zašto upravo Orban ne bi preuzeo tu funkciju.

Zvaničnik Stejt departmenta opisao je Orbana kao "idealnog MAGA konzervativnog kandidata".

Takva ocena uglavnom se zasniva na njegovim potezima protiv masovnih migracija, liberalnih nevladinih organizacija i mađarskih sudova i medija koje američki zvaničnik smatra levo orijentisanim.

Dodao je da Orban ima odgovarajuću ideologiju, zna kako da sprovodi vlast uprkos protivljenju i da ga ne bi zastrašio establišment Ujedinjenih nacija.

Zvaničnik druge države rekao je za list da ostali kandidati uglavnom imaju iskustvo međunarodnih birokrata ili diplomata koji deluju iza kulisa, odnosno da su više "sekretari", dok bi Orban bio "general".

Grčki portal Iefimerida podseća da je Tramp javno izjavio da je "veliki obožavalac" Orbana i da su članovi njegove administracije, poput potpredsednika Džej Di Vensa, više puta hvalili njegovu politiku protiv imigracije i takozvane "vouk" ideologije.

U tom kontekstu, Orban za Trampovu administraciju predstavlja svojevrsni most prema Moskvi i Pekingu, ali i sredstvo pritiska unutar Evropske unije.

Tramp je podržao Orbana na aprilskim izborima u Mađarskoj, a Vens je učestvovao u njegovoj kampanji.

Očekuje se da bi ga obojica ponovo podržala ukoliko se uključi u trku za čelnu funkciju UN, iako je, prema trećem izvoru upoznatom sa procesom, objavljivanje takve odluke odloženo do završetka američkih međuizbora.

Samo uredništvo Volstrit džornala kritikovalo je ovu ideju, ocenjujući da bi Orban nastupao kao branilac Vladimira Putina i drugih diktatora, dok njegova naklonjenost Kini nikada nije narušila njegov imidž zaštitnika zapadne civilizacije.

1/4 Vidi galeriju Viktor Orban sa suprogom Aniko Orban Foto: SOPA Images, SOPA Images Limited / Alamy / Profimedia, Insidefoto, Insidefoto / Alamy / Profimedia, Attila KISBENEDEK / AFP / Profimedia

Orban zainteresovan, ali ima određene rezerve

Prema Volstrit džornalu, američki zvaničnici kontaktirali su Orbana kako bi proverili da li je zainteresovan za kandidaturu i utvrdili da je otvoren za tu mogućnost, ali uz određene rezerve koje proizlaze iz njegovih nacionalističkih političkih stavova.

Orban ne želi da se kandiduje ukoliko nije uveren da može da pobedi, a Juronjuz ocenjuje da takav scenario trenutno nije naročito verovatan.

Orban je odbio da komentariše ove navode za Volstrit džornal.

Juronjuz je saopštio da je kontaktirao Orbanovog portparola, ali da odgovor nije stigao.

Portparol je ranije odbacio medijske izveštaje o mogućoj Orbanovoj kandidaturi za funkciju zamenika generalnog sekretara UN, nazivajući ih "lažnim vestima".

Od poraza u Mađarskoj do moguće kandidature za UN

Orban je izgubio vlast na parlamentarnim izborima u Mađarskoj 12. aprila 2026. godine, kada ga je, nakon 16 godina vladavine, pobedila stranka Tisa Petera Mađara, osvojivši apsolutnu većinu, podseća Juronjuz.

Prema oceni tog medija, njegova izrazito desničarska, antiimigraciona i evroskeptična politika, zajedno sa slabljenjem vladavine prava u Mađarskoj, dovela je do zategnutih odnosa sa zapadnim saveznicima, uključujući EU i NATO.

Uprkos tome, Orban je održavao bliske veze sa Trampom, Putinom i kineskim predsednikom Si Đinpingom.

1/5 Vidi galeriju Predsednik SAD Donald Tramp obraća se Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija Foto: John Angelillo / UPI / Profimedia, OLGA FEDOROVA/EPA, SARAH YENESEL/EPA

Juronjuz takođe navodi da su mađarske vlasti nakon izbora pokrenule istrage zbog sumnji na prevare i korupciju protiv nekoliko članova Orbanove bivše vlade.

Dvojica bivših ministara i nekadašnji guverner Narodne banke Mađarske nalaze se u pritvoru, a vlasti bi mogle da ispitaju i eventualnu Orbanovu umešanost u te slučajeve.